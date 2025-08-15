Ultim'ora Diouf, prima offerta del Napoli! Parti vicine, ma il Lens vuole percentuale rivendita

Il Napoli fa sul serio per Andy Diouf, centrocampista classe 2003 del Lens individuato dal club partenopeo come rinforzo in mediana. Si tratta di un Under che quindi non priva il Napoli di un posto eventualmente per un esterno offensivo. Gli aggiornamenti arrivano dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: il Napoli ha inviato la sua prima offerta al Lens per un valore di circa 20 milioni di euro.

La valutazione iniziale del Lens si aggira sui 23/25 milioni di euro, dato che Diouf interessa fortemente anche da alcuni club della Premier League che offrivano 18mln subito sui 20. La distanza non è molta, ma balla anche una percentuale sulla futura rivendita. Si tratta infatti di un profilo importante, Under 21 francese e nell'ultima stagione punto fermo del Lens, ma già nel 2023 è eletto Miglior Giovane della Stagione di UEFA Europa Conference League col Basilea.