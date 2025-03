Processo Maradona: è tutti contro tutti tra attacchi e dichiarazioni contraddittorie

Oggi alle 08:20

Jana, la più piccola delle figlie, è stata la prima parente diretta a testimoniare nel quinto convulso e intenso giorno del processo per la morte di Diego Armando Maradona presso il tribunale penale di San Isidro a Buenos Aires.

Martedì il processo ha vissuto momenti ricchi di tensioni e polemiche. Tutti contro tutti, attacchi frontali, accuse, dichiarazioni contraddittorie, colpe scaricate da un testimone all’altro. Il tutto, come prevedibile, sta rendendo complessa la ricerca della verità e della giustizia per il Diez. La tensione nell’ultima puntata del processo ha portato anche a un arresto: quello di Julio Cesar Coria, l’ex guardia del corpo del Pibe de Oro. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.