Pronta nuova offerta al Brighton per Gilmour! E’ una richiesta di Conte: non esclude Brescianini

Il Napoli è pronto a fare una nuova offerta al Brighton per Billy Gilmour, centrocampista classe 2001 scozzese che ha già dato apertura al club azzurro. Nel corso della prossima settimana sono previsti altri contatti tra club. A riferirlo su X sono gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto di Relevo.

Gilmour è una richiesta di Antonio Conte. Si tratta di un centrocampista con compiti prettamente difensivi, nell'ultima stagione ha collezionato un totale di 41 presenze fra tutte le competizioni con 2 assist all'attivo. Il suo eventuale arrivo non esclude quello di Marco Brescianini dal Frosinone.

🚨 Napoli are preparing new formal bid to send to Brighton for Billy Gilmour.



Gilmour, open to joining Napoli.#BHAFC already rejected opening official bid from Napoli last week, revealed by @MatteMoretto.



Napoli will return for Gilmour and also plan to sign Brescianini. 2️⃣ pic.twitter.com/feAAzJ2CKp