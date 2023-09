Qualcuno davvero pensa che con Kim il Napoli non avrebbe perso con la Lazio?

Si può sostituire il miglior difensore del campionato con un difensore (Natan) che lo stesso Garcia definisce non pronto?

Facciamoci tutti insieme una domanda: con Kim in campo il Napoli non avrebbe perso la gara di domenica al Maradona? Partiamo da questo interrogativo e sviluppiamo un ragionamento. Non si potrà di certo avere la controprova, ma con quel tipo di atteggiamento e di squilibrio, difficile pensare che le sorti della gara sarebbero cambiante.

Con la Lazio c’è stata una mancanza assoluta di equilibrio, una squadra troppo lunga, che ha condannato la difesa ad una gara di sofferenza a prescindere dai meriti e dai demeriti dei singoli interpreti. Juan Jesus non è Kim, ma nemmeno Kim avrebbe potuto da solo coprire cinquanta metri di campo con tre avversari che attaccano bene, e in maniera sistematica, lo spazia.

Piuttosto, la questione più interessante è un altra. Si può sostituire il miglior difensore del campionato con un difensore (Natan) che lo stesso Garcia definisce non pronto? Chiaro che no, in attesa che il ragazzo ci stupisca favorevolmente, non si può che sottolineare come il Napoli si sia preso un grande azzardo nella gestione di questa situazione. Vedremo quanto tempo servirà a Natan e quale sarà il suo impatto.

