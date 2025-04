Quotidiani pazzi di McTominay: "E' il signore del centrocampo, da clonare!"

vedi letture

Scott McTominay show contro l'Empoli. Doppietta e palo per il possibile tris. Otto reti in Serie A. Impatto devastante con il calcio italiano e voti alti in pagella.

Voto 8 per il Corriere dello Sport: "Non segnava dal 9 febbraio, Napoli-Udinese, e torna al gol con la prima doppietta italiana. Ora sono 8 in Serie A: mai così tanti in un solo campionato. Lo scorso anno allo United si era fermato a 7. Il palo e Vasquez gli negano la tripletta".

Voto 8 per La Gazzetta dello Sport: "Danza e strappa, apre il gioco e calcia. E' il signore del centrocampo, ancora dominante: prima doppietta e un palo. Da clonare".

Voto 8 per Tuttonapoli: "Conte avevo invocato il suo ritorno al gol e lo scozzese risponde presente: coast to coast e destro all’angolino. Deliziose giocate nello stretto, un gol da centravanti ed un palo che gli nega la tripletta".