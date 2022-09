Rangers-Napoli, ADL ha chiesto di anticipare alle 18:45: ecco perché la UEFA ha rifiutato

TuttoNapoli.net

"Napoli, inciampo scozzese: respinta la richiesta di giocare alle 18.45", si legge oggi su Tuttosport. Oggi alle 11 rifinitura a Castelvolturno e poi partenza per Glasgow, dove domani il Napoli giocherà contro i Rangers. Un giorno in meno di recupero verso la sfida al Milan, con l'aggravante del ritorno a Napoli solo nella mattinata di giovedì. Perché dalla UEFA è arrivato un secco no allo spostamento alle 18.45 della sfida, per motivi di diritti televisivi. Un problema in più per mister Spalletti, che dovrà chiedere gli straordinari ai suoi giocatori.