La Gazzetta dello Sport: "Lukaku cambia tutto: fuori almeno 100 giorni"

Oggi alle 01:00
di Davide Baratto

Nell'edizione odierna, La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura della prima pagina all'infortunio di Big Rom: "Lukaku cambia tutto: fuori almeno 100 giorni. Sfida Napoli-Milan per Hojlund". Il sommario: "Strappo alla coscia: Romelu a rischio intervento. Contatti diretti col danese conteso con il Diavolo. E Allegri ripensa a Vlahovic". In spalla, spazio alla vicenda Lookman-Inter, con i nerazzurri che hanno abbandonato la trattativa: "Lookman. L'Inter si ritira. L'Atalanta ora lo punirà". Di seguito la prima pagina integrale.