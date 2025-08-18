Ultim'ora

Infortunio Lukaku, due strade! Gazzetta: "In un caso rischia 7 mesi!"

Infortunio Lukaku, due strade! Gazzetta: "In un caso rischia 7 mesi!"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:49In primo piano
di Redazione Tutto Napoli.net

Altro che due mesi per ritrovare Big Rom al centro dell’attacco del Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport dopo la comunicazione dell'esito degli esami strumentali a cui s'è sottoposto il centravanti belga. Una "lesione di alto grado" somiglia assai a uno strappo, ma il punto è il passaggio sulla "consulenza chirurgica" che - si legge - diventa un tormento esistenziale e lo staff, con gli specialisti, cercherà di capire quale sia la soluzione migliore: terapia conservativa o intervento chirurgico.

Il quotidiano sportivo racconta che "la terapia conservativa, apparentemente meno drastica, nasconde una insidia: ha bisogno di tempo per fare effetto e non garantisce completamente la risoluzione del problema; non escluderebbe cioé del tutto la necessità di un intervento in un secondo momento, con conseguente perdita di tempo ulteriore. Ecco perché, se l'intervento comporterebbe uno stop di 4-5 mesi, la scelta della terapia conservativa potrebbe voler dire uno stop che varierebbe dai 2 ai 7 mesi, nel caso in cui alla fine dovesse essere necessaria operare comunque l'attaccante belga del Napoli (vorrebbe dire tornare a marzo/aprile 2026, col rischio di perdere anche i Mondiali in America). Nelle prossime ore giocatore e club prenderanno una decisione di comune accordo".