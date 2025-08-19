Varriale: "Lukaku fondamentale, l'infortunio incide sui pronostici pre-campionato"

Il grave infortunio di Romelu Lukaku, che lo terrà ai box per almeno tre mesi, costringe il Napoli a stravolgere i piani sul calciomercato: ora gli azzurri dovranno necessariamente acquistare un nuovo centravanti, visti i tempi di recupero lunghi del belga, e potrebbe essere necessario investire un tesoretto prima destinato ad altri ruoli come l'esterno o il centrocampista. Inoltre, va considerato l'impatto che avrà sulla squadra l'assenza dell'uomo-chiave di Antonio Conte: Big Rom è infatti il fulcro tattico e la mente dell'allenatore in campo.

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul proprio profilo X, commenta così la notizia dell'infortunio di Romelu Lukaku: "Le griglie pre campionato, peraltro a mercato ancora aperto, sono un giochino divertente ma che lascia il tempo che trova. Un infortunio come quello di Lukaku che toglierà per diversi mesi al Napoli un giocatore fondamentale può incidere certamente sui pronostici della vigilia".