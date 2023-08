Real Sociedad-Celta Vigo, ancora panchina per Gabri Veiga: il Napoli lo aspetta

Ancora panchina per Gabri Veiga, sempre più ad un passo dal Napoli.

Ancora panchina per Gabri Veiga, sempre più ad un passo dal Napoli. Per la sfida valevole per la seconda giornata della Liga tra Real Sociedad e Celta Vigo, Rafa Benitez non schiera dal 1' il talento classe 2002. Se dovesse entrare nel corso del mactch, stavolta dovrebbe davvero essere l'ultima apparizione del centrocampista con la maglia dei Los Celestes prima del trasferimento in azzurro.

Il Napoli è pronto a sborsare ai galiziani 30 milioni di euro più 5-6 di bonus. Nella giornata di lunedì il giocatore dovrebbe svolgere le visite mediche e poi mettersi a disposizione di Rudi Garcia. Veiga era stato lasciato in panchina anche nella prima giornata contro l'Osasuna, salvo poi entrare al 73'.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Mendez, Zubimendi, Turrientes; Kubo, Fernandez, Barrenetxea. All. Imanol.

CELTA (4-4-2): Villar; Nunez, Mingueza, Starfelt, Sanchez; Bamba, Beltran, Sotelo, De la Torre; Aspas, Larsen. All. Benitez.