Reina: "Scudetto perso ferita aperta, era calcio stellare! Quest'anno servirà anche fortuna. Su Meret..."

Il 17 dicembre Pepe Reina e Albiol tornano a Napoli in occasione dell'amichevole contro il Villarreal

Il 17 dicembre Pepe Reina e Albiol tornano a Napoli in occasione dell'amichevole contro il Villarreal. Il portiere spagnolo ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "Mi sono inserito subito nella città, che ha accolto me e la mia famiglia con sentimenti travolgenti. Mia moglie e i miei cinque figli verranno a vedere la partita, un pretesto per starsene un po’ in giro in quelli che sono stati i luoghi dei nostri quattro anni ma anche un modo per andare a salutare tutti gli amici. E ne abbiamo tanti, mi creda. A Napoli c’è un popolo che ti conquista.

Scudetto perso? Una ferita che è rimasta aperta, perché non puoi non vincere con 91 punti. Ma andò così e il dolore venne acuito dalla considerazione che quel Napoli lì giocava un calcio stellare, capace di spargere allegria. Un po’ come questo di Spalletti, mi pare.