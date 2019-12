Repubblica - ADL tenta il colpo Kulusevski! Lo vuole subito per bruciare tutti, le cifre

In vista di gennaio De Laurentiis prova il grande colpo a sorpresa: si tratta di Dejan Kulusevski, rivelazione del campionato, forte centrocampista del Parma, classe 2000, ma di proprietà dell'Atalanta. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che la società sta pensando di acquistarlo subito, affare da 25 milioni per bruciare la concorrenza, specialmente l'Inter che per prima si era interessata al calciatore. In questa stagione Kulusevski ha già segnato 4 gol con 7 assist ed è stato determinante per il Parma nella vittoria del San Paolo.