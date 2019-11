Repubblica - ADL terrà colloqui individuali con 4 senatori: chiarimento finale con gli 'scontenti'

Non solo incontro con la squadra, ma colloqui individuali con Insigne, Allan, Mertens, Callejon. Questa l'anticipazione diffusa dall'edizione odierna di Repubblica, che spiega come De Laurentiis nella giornata di oggi non solo parlerà al gruppo al completo, ma che terrà degli incontro individuali con i quattro senatori. Il quotidiano spiega come il pareggio di Liverpool abbia avvicinato le parti, ma ci sono da chiarire anche alcune posizioni personali, con il partito degli scontenti guidato da Insigne, Allan, Callejon e Mertens. Le sensazioni, secondo il quotidiano, restano comunque positive spiegando però che le multe non verranno revocate.