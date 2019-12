Repubblica - Ecco Danilo Pereira! Nome nuovo per la mediana: Gattuso in pressing su ADL

Nome nuovo per la mediana del Napoli: spunta Danilo Pereira, classe ’91 del Porto e della Nazionale portoghese. Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica, che spiega che tutto dipenderà dalle richieste del club lusitano che sa bene di non poter riscuotere l’altissima cifra prevista dalla clausola rescissoria. Gattuso, spiega il quotidiano, è in contatto costante con De Laurentiis e Giuntoli e vorrebbe avere a disposizione il nuovo acquisto il prima possibile. Il calciatore è stato individuato come un profilo idoneo alle esigenze azzurra perché ha esperienza e fisicità, essendo alto 188 centimetri.