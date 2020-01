Repubblica - Lobotka, nessuna sorpresa: si chiude entro 48 ore! Gattuso conta di averlo per la Lazio

Stanislav Lobotka sarà il nuovo regista, il Napoli ha deciso di stringere i tempi. L'edizione odierna di Repubblica fa sapere che la distanza col Celta Vigo è ormai minima, due milioni colmabili coi bonus, e difficilmente l'affare salterà. Oggi potrebbe essere una giornata chiave con un possibile incontro i due club, forse proprio a Milano. Nelle ultime ore sono stati fatti passi in avanti, ormai manca solo il sì definitivo che arriverà a breve. Chiusura, dunque, prevista in 48 ore: Gattuso spera di avere il suo nuovo centrocampista già per la trasferta di sabato contro la Lazio.