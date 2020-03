Retroscena Castrovilli: ADL aveva offerto 40mln a gennaio, immediata la risposta della Fiorentina

Napoli e Gaetano Castrovilli, un accostamento più volte emerso negli scorsi mesi. Il talento della Fiorentina è uno dei pallini di Aurelio De Laurentiis, che lo scorso gennaio era pronto a fare un investimento importante per strapparlo ai viola.

A svelarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come nel rush finale della sessione invernale De Laurentiis aveva offerto per il centrocampista 35 milioni+5 di bonus, proposta che la Fiorentina aveva rispedito al mittente lasciando intendere di valutare ancor di più Castrovilli. Per portarlo a casa in estate, dunque, servirà uno sforzo economico ancora più importante.