Retroscena estivo: occhi su Gyokeres e poi Dovbyk, ma con Conte tutto su Lukaku

C’è stato un momento, in estate, in cui Artem Dovbyk era davvero più vicino al Napoli che alla Roma. Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che il centravanti della Roma piaceva molto al ds Manna per il dopo-Osimhen (che però nel frattempo non era ancora partito). Non solo: il Napoli aveva monitorato anche Viktor Gyökeres, lo svedese dei numeri super allo Sporting Lisbona e che ha una clausola da 100 milioni di euro.

Alla fine Gyökeres è rimasto allo Sporting, mentre Dovbyk ha pazientato, aspettando che il Girona trovasse un accordo con le varie pretendenti. Da quando De Laurentiis ha però trovato l’accordo con Conte l’obiettivo è diventato Romelu Lukaku, il centravanti ideale per lui. E così Dovbyk e gli altri profili sono passati in secondo piano. Alla fine la valutazione di 40mln per l'ucraino è calata e la Roma - con Lukaku desideroso di ritrovare Conte - ha chiuso per 30,5 milioni più 5,5 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita.