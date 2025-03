Retroscena Okafor: cosa ha fatto nel giorno libero della squadra

Il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti in vista della gara di domenica contro la Fiorentina al Maradona. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, c’è un uomo che evidentemente non vede l’ora di conquistare più spazio: Noah Okafor.

L’attaccante ingaggiato in prestito dal Milan l’ultimo giorno del mercato di gennaio sta accelerando per recuperare il terreno perduto finora: è arrivato molto indietro di condizione, tra l’altro rientrato da poco dopo un infortunio, ma anche ieri ha continuato a lavorare sotto il profilo atletico e lo ha documentato attraverso i suoi canali social ufficiali.

