Riecco Meret, Beukema ancora out: le ultime sui convocati per Lazio-Napoli

C’è di nuovo Alex Meret nel gruppo del Napoli. Dopo oltre due mesi ai box per la frattura del secondo metatarso del piede destro, il portiere dei due scudetti rientra tra i convocati e oggi siederà in panchina contro la Lazio nel lunch match delle 12.30. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il recupero è completo ma servirà ancora tempo prima di rivederlo in campo: al momento la porta è saldamente affidata a Vanja Milinkovic-Savic.

Antonio Conte non cambia: confermato l’undici che ha vinto la Supercoppa e la gara di Cremona. Recuperato anche Mathias Olivera, risorsa importante sia nel terzetto difensivo sia a tutta fascia. Resta un solo ballottaggio aperto: Leonardo Spinazzola non è al cento per cento dopo il fastidio muscolare accusato a Cremona, ma dovrebbe partire titolare, con Gutierrez pronto.

Niente da fare invece per Sam Beukema: il dolore al piede persiste e lo staff preferisce non rischiarlo, considerando un gennaio fitto di impegni. Ancora out Anguissa, Gilmour e Lukaku per almeno tre settimane. Nel terzetto arretrato ci sarà Giovanni Di Lorenzo, con Matteo Politano a tutta fascia: continuità e certezze per un Napoli che cerca conferme anche all’Olimpico.