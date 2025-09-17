Riecco Meret, Cds: "Pronto a riprendersi il suo posto già col City! Dubbio sulle corsie"

Confermate le positive sensazioni delle scorse ore: Alex Meret ieri si è allenato in gruppo e dunque è pienamente recuperato per la sfida di domani sera contro il Manchester City per la prima nella fase campionato di Champions League. Questa la notizia che arriva dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Il portiere aveva saltato l’appuntamento del Franchi di sabato per un affaticamento muscolare e ora è pronto a riprendersi il proprio posto tra i pali, ben consapevole che anche Milinkovic-Savic resta una soluzione valida. C’è ancora qualche ora di riflessione per Conte che valuta anche la scelta dell’esterno di difesa a sinistra con Spinazzola che ha brillato contro la Fiorentina e con Olivera che offrirebbe alla squadra qualità differenti ma pur sempre valide".