RILEGGI LIVE - Dimaro, day 7 seduta mattutina: intensità e partita a pressione-show per i nazionali

Fonte: da Dimaro, Antonio Gaito, Francesco Carbone e Pierpaolo Matrone

11.22 - Allenamento che può considerarsi concluso. Restate su Tuttonapoli.net per ulteriori approfondimenti ed il solito notiziario

11.15 - Il gruppo dei nazionali lascia il campo dopo una seduta molto intensa e che da domani probabilmente li porterà ad aggregarsi al gruppo

11.12 - Vittoria per gli uomini in casacca gialla che festeggiano e chiedono anche la foto di rito

11.10 - Gran gol di Kvaratskhelia, incrociando il destro, imparabile e che strappa gli applausi dei presenti

11.05 - Spettacolare girata di Osimhen ma Gollini respinge in qualche modo, entrambe le giocate sorprendono i tifosi in tribuna.

11.00 - Contatto Meret-Zielinski, a testimonianza dell'intensità dell'esercitazione, ma il polacco si rialza senza problemi

10.55 - Ritmi altissimi, giocate di grande qualità che i tifosi in tribuna aspettavano da giorni.

10.45 - Si passa nell'altra metà campo, con le porte grandi, per fasi di uscita dal basso e pressione alta

10.35 - Defaticamento per gli azzurri in campo ieri mentre il gruppo dei big tiene alta la pressione in una partitella con 4 mini-porte.

10.30 - Livello altissimo di velocità della palla nella partitella a pressione con i big azzurri

10.20 - Lavoro col pallone per il gruppo dei big di cui fa parte anche Lozano che quindi può considerarsi recuperato dall'infortunio

10.15 - Pronta una metà campo con due porte grandi e l'altra con quattro mini-porte in vista delle esercitazioni

10.10 - Gruppo dei portieri al completo e si allena sulle uscite basse con i preparatori

10.00 - Il gruppo dei nazionali è impegnato in lavoro d'attivazione sulla pista mentre gli azzurri scesi in campo ieri svolgono lavoro in palestra

9.45 - Solita grande accoglienza per Osimhen

9.40 - Gruppo che man mano entra in campo e si dirige in palestra

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella settima giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida.