RILEGGI LIVE - Inter-Napoli 2-0 (11' D'Ambrosio, 73' Lautaro): è finita. Azzurri sconfitti a San Siro!

23.45 - Finisce la partita. Il Napoli va ko a San Siro. Il Napoli ha avuto le principali occasioni per pareggiare nel primo tempo. Nella seconda frazione il gol di Lautaro ha spento ogni velleità di rimettere in sesto la gara. Da segnalare il ritorno in campo di Ghoulam e Malcuit

93' - Eriksen va direttamente in porta, Meret respinge come può, prova ad approfittarne Godin che non riesce ad arrivare sul pallone. Ma era tutto fermo per offside dell'ex Atletico.

92' - Fallo di Maksimovic su Moses, appena entrato. Punizione sulla trequarti sinistra per l'Inter.

91' - Gran cross di Ghoulam dal fondo, miracoloso intervento di Brozovic a evitare il tiro di Insigne

89' - Saranno sei i minuti di recupero

88' - Doppio cambio per Conte: escono Borja Valero e Lukaku, entro Moises e Eriksen

87' - Borja Valero commette fallo su Insigne. Ultimi minuti di gioco

85' - E' proprio Callejon a fare la prima punta del Napoli con Lozano a destra e Insigne a sinistra.

83' - Bello spunto di Lozano che supera Young ed entra in area, cross spazzato via dal solito Brozovic.

82' - Doppio cambio per Gattuso: entrano Callejon e Malcuit, escono Milik e Hysaj

80' - Intervento irruento di Lozano su Handanovic: giallo per il messicano

79' - Cambio per Conte: esce Biraghi, entra Young

77' - BARELLA! CHE OCCASIONE! Lukaku imbecca il centrocampista che si ritrova da solo davanti a Meret, ma si allunga il pallone e l'azzurro esce in presa bassa salvando il Napoli dal possibile 3-0

75' - Ammonito Biraghi per fallo su Lozano

74' - Cambio per Gattuso: esce Politano, dentro Lozano

73' - Gol Inter! Lautaro Martinez! L'argentino evita l'intervento di Demme e calcia dai 25 metri sul secondo palo. Disattenzione di Meret che legge male il rimbalzo e non ci arriva. La sfera si insacca all'angolino: è 2-0!

72' - Si riparte. Il Napoli ritorna alla caccia del pareggio

70' - Gioco fermo. E' il momento del Cooling Break

69' - Angolo che non sortisce effetto.

68' - Bella trama sull'asse Koulibaly-Ghoulam. L'algerino arriva sul fondo e mette un gran cross al centro, Godin si rifugia in angolo

67' - BIRAGHI! L'Inter riparte in contropiede con Borja Valero che serve in area di rigore il terzino nerazzurro che calcia, ma il pallone finisce a lato

66' - Giropalla infinito del Napoli che porta a crossare Allan, il traversone del brasiliano si spegne in rimessa laterale

64' - Doppio cambio per Gattuso: escono Zielinski e Mario Rui, entrano Allan e Ghoulam

63' - ELMAS! Bella giocata del macedone: Insigne scarica dietro per il centrocampista che calcia in un niente. Palla che sfiora il palo

61' - Lautaro crossa da dentro l'area di rigore, bravo Insigne nella diagonale a chiudere su Borja Valero. L'arbitro ha comunque fischiato fuorigioco

59' - Doppio cambio per Conte: escono Candreva e Sanchez, entrano Godin e Lautaro

58' - Zielinski viene servito da Hysaj e va sul fondo: palla in mano ad Handanovic

57' - Si muovono i primi giocatori dalle panchine, tra questi Lautaro. Intanto continua il possesso palla del Napoli. Insistito ma spesso orizzontale.

55' - Ammonito per proteste anche il tecnico dell'Inter Antonio Conte

54' - Hysaj ferma Barella, il centrocampista s'innervosisce e commette fallo: ammonito!

51' - Reclama un rigore il Napoli per tocco di Candreva su tiro al volo di Insigne, per l'arbitro è tutto regolare dopo la consultazione col VAR

49' - Candreva crossa per Lukaku, bel colpo di testa dell'attaccante dell'Inter, para senza problemi Meret.

48' - Errore di Biraghi che regala palla al Napoli, la recupera Milik che serve Mario Rui, il portoghese calcia male, alto, distante dalla porta il suo tiro.

46' - Nessun cambio per le due squadre

22.53 - SI RIPARTE! E' iniziato il secondo tempo di Inter-Napoli

22.36 - Finisce il primo tempo. Napoli immeritatamente sotto. Sono almeno 3 le chiare occasioni della squadra di Gattuso che pecca ancora di cattiveria sotto porta. Da registrare il miracolo di Meret che salva gli azzurri dal doppio svantaggio.

45+3 - Brozovic commette fallo su Mario Rui: ammonito

45+1 - BROZOVIC! Meret compie un autentico miracolo sul croato. Lukaku serve il centrocampista che calcia di prima intenzione Meret salva il risultato con un miracolo

44' - Saranno 4 i minuti di recupero

42' - Sugli sviluppi della punizione, cross di Politano, palla in area che dopo una respinta arriva a Maksimovic: il serbo, anziché crossare con tre compagni liberi, tenta un tiro che termina altissimo.

41' - Ottimo intervento difensivo di Demme che di testa anticipa Barella che commette fallo su di lui. Resta in zona d'attacco il Napoli.

39' - ELMAS! Slalom gigante del macedone che arriva a calciare da dentro l'area di rigore, palla ribattuta, sarà angolo

37' - Ora è un momento favorevole al Napoli che negli ultimi minuti ha creato almeno un paio di clamorose chance fallite. Solito problema sottolineato anche da Gattuso.

36' - INSIGNE! Ora diventano tante le occasioni per il Napoli. ZIelinski mette una palla dentro, Hysaj liscia, pallone che arriva e Insigne che fallisce un rigore in movimento.

33' - Bello il duello fisico tra Koulibaly e Lukaku, quest'ultimo è abile a difendere palla e conquista un prezioso calcio di punizione a centrocampo.

31' - POLITANO! CHE OCCASIONE! Insigne s'invola sulla corsia di sinistra, grande palla a cercare Politano che, dentro l'area di rigore controlla di destro e calcia di sinistro, grandissimo intervento di Handanovic che salva l'Inter dal pareggio

30' - Sanchez tenta il filtrante a cercare D'Ambrosio, palla che si spegne a lato

27' - Finisce il Cooling Break. Si riparte.

25' - Gioco fermo. E' il momento del Cooling Break

24' - ZIELINSKI! Il Napoli è finalmente sceso in campo. Grande staffilata del polacco, Handanovic respinge. Sugli svilippi dell'azione va a calciare Mario Rui, ma il pallone finisce alto

22' - Ottima ripartenza di Politano che salta due avversari, Sanchez ricorre alle maniere forti per fermarlo: cileno ammonito

21' - Bastoni arriva in area avversaria dopo un ottimo filtrante di Sanchez, una volta sul fondo il difensore crossa per Lukaku, che viene anticipato: sarà corner per l'Inter.

20' - INSIGNE! Dagli sviluppi del calcio d'angolo, da fuori area, calcia Zielinski. Il polacco trova la deviazione di Insigne che sfiora di millimetri il palo alla destra di Handanovic

19' - Nuovo corner per il Napoli che da qualche minuto ha schiacciato l'Inter nella propria metà campo per provare a pareggiarla.

17' - Ancora Insigne protagonista. Solito pallone sul secondo palo del capitano azzurro, bravo Biraghi a chiudere in angolo

16' - Si riparte. Nulla di grave per l'estremo difensore nerazzurro

15' - Gioco fermo. Sull'azione di Milik, Handanovic rimane a terra dolorante per un colpo al ginocchio

14' - Bellissima sventagliata di Insigne a cercare Milik. Il polacco controlla in area di rigore, ma si allunga il pallone e interviene Handanovic. Azione fermata però dal guardalinee per fuorigioco dell'attaccante

13' - Risposta del Napoli: palla lunga per Milik, sponda del polacco per Insigne, tiro alto del numero 24 azzurro. Ma era tutto fermo: offside di Milik.

11' - Gol Inter! D'Ambrosio! Bellissima azione dell'Inter: Candreva va al cross da destra, Lukaku non ci arriva per un soffio, sulla sinistra arriva Biraghi, palla in area per D'Ambrosio che col sinistro fa 1-0 con un tiro prec

8' - Altro traversone pericoloso di Biraghi, sempre dal fondo. Mario Rui allontana

6' - Candreva arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone che attraversa tutta l'area di rigore. Palla che si spegne poi in rimessa laterale

5' - Il Napoli subisce il pressing dell'Inter. Errore di Demme in uscita, palla troppo lunga per Insigne

4' - Insigne sprinta sulla corsia mancina, supera Barella ma poi De Vrij in scivolata lo anticipa e il Napoli conquista rimessa laterale.

3' - Lancio lungo per Biraghi, palla lunga, troppo, che si perde sul fondo. Rimessa laterale per il Napoli con Hysaj.

2' - Subito azione corale dell'Inter, cross da sinistra di Biraghi, provvidenziale Mario Rui che allontana dopo un'ottima diagonale.

21.46 - PARTITI! E' iniziata Inter-Napoli

21.41 - Squadre in campo.

21.25 - Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Penso a vincere le partite, sono venuto qui per vincere dei titoli. Sto facendo bene, ma devo crescere e fare sempre meglio. E' importante crescere anno per anno, è la mentalità mia, dell'allenatore e del gruppo che ora deve sapere che abbiamo qualità e l'anno prossimo va fatto meglio di quest'anno".

21.20 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dal match contro l'Inter è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' una partita molto importante. Veniamo da un periodo di flessione a livello di prestazioni, cerchiamo di ritrovarci per arrivare nel migliore dei modi alla sfida col Barcellona.

Cosa possiamo dire su Osimhen?

"L'agente ci ha dato apertura, vediamo nei prossimi giorni".

Questo finale di stagione che stimoli deve dare per la prossima stagione?

"Vogliamo fare un girone di ritorno con un punteggio congruo per il valore della squadra e ripartire con lo slancio giusto".

Che valutazione dà alla stagione del Napoli?

"Nelle tre competizioni in una sola non siamo andati brillantemente, nel girone d'andata. Nel girone di ritorno abbiamo una media punti da Champions League. Nelle coppe invece siamo andati molto bene, vincendo la Coppa Italia e arrivando agli ottavi di Champions. E' una stagione soddisfacente che può diventare straordinaria se dovessimo superare il turno contro il Barcellona".

21.10 - Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, prima della sfida contro l'Inter è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Questa è una bella prova per il Barcellona tra dieci giorni. Bisogna finire bene il campionato. Per l'Inter è importante arrivare secondi in classifica, per noi è importante terminare bene il campionato".

20.30 - FORMAZIONI UFFICIALI - Confermate le anticipazioni della vigilia con Politano, Milik ed Insigne davanti, a centrocampo c'è Demme con Elmas e Zielinski mentre in difesa Hysaj torna a destra e Mario Rui si riprende il posto a sinistra. Nell'Inter a sorpresa c'è Borja Valero e non Eriksen dietro le due punte Lukaku e Sanchez.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi; Borja Valero; Lukaku, Sanchez. All. Conte

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

20.20 - Si va verso la conferma della formazione prevista alla vigilia con Politano, Milik ed Insigne titolari

LE ULTIME DI FORMAZIONE - Gattuso senza Mertens squalificato e Manolas infortunato e quindi obbligata - davanti al rientrante Meret - la coppia Maksimovic-Koulibaly con Hysaj a destra (per far rifiatare Di Lorenzo) e Mario Rui al rientro a sinistra. A centrocampo proseguono le rotazioni: rientra Demme, probabilmente anche uno tra Allan ed Elmas per far rifiatare Fabian, nel terzetto con Zielinski. In attacco spazio a Politano con Milik ed a sinistra il dubbio riguarda un turno di riposo su Insigne (nel caso è pronto Lozano)

Conte senza Gagliardini squalificato, oltre a Sensi, Vecino e De Vrij infortunati. Davanti ad Handanovic quindi linea con Skriniar, Ranocchia e Bastoni; a centrocampo Brozovic ed il rientrante Barella (in ballottaggio con Borja Valero) con Candreva favorito su Moses a destra e Young a sinistra mentre in attacco Eriksen in supporto alla coppia Lautaro-Lukaku

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti l San Paolo alla diretta testuale di Inter-Napoli! E' ancora lunga la strada per Barcellona. Rino Gattuso sta provando faticosamente a tenere la squadra concentrata su un campionato che per il Napoli rappresenta ormai solo un lungo avvicinamento alla sfida di Champions. Per trovare le motivazioni varia da un avversario come il Sassuolo paragonato al Barcellona ad una punzecchiatura sul clima vacanziero in città ("Napoli non ci aiuta, è piena di posti bellissimi ed è dura stare a casa con sole, isole e barche"), ma l'obiettivo in queste due ultime gare sarà solo di gestire la rosa ed evitare di accumulare stanchezza e sovraccarichi muscolari. Contro l'Inter magari aiuterà il fascino di San Siro ed il blasone dell'avversario ed il Napoli proverà a portare a casa punti per restare in scia di Roma e Milan e tenersi anche al secondo posto nella classifica virtuale del girone di ritorno (gli azzurri sono dietro solo all'Atalanta). Contro i nerazzurri, che si giocano il secondo posto con Lazio ed Atalanta, è andata in scena proprio una delle gare più sofferte della gestione con Gattuso, soffrendo tantissimo prima del gol di Mertens nella semifinale di Coppa Italia al San Paolo.