RILEGGI LIVE - Napoli-Ascoli 2-1 (7' Insigne, 24' Bidaoui, 62' Elmas): quinta vittoria estiva e un'ora per i nazionali

90' - E' FINITA! Il Napoli batte 2-1 l'Ascoli, con reti di Insigne dal dischetto e di Elmas e raccoglie la quinta vittoria del pre-campionato dopo Anaunia, Pro Vercelli, Bayern Monaco e Wisla Cracovia, ma soprattutto inserisce tutti i nazionali che restano in campo per un'ora dando già buoni segnali dal punto di vista fisico

87' - Osimhen si porta il pallone sul fondo, stanchissimo dopo l'ennesimo scatto.

85' - Buonissima la condizione di Lobotka che ne ha ancora, continua a impostare e chiudere

82' - Percussione sulla sinistra e Malcuit costretto a chiudere in angolo

80' - Ultimo cambio per Spalletti: fuori Mario Rui e dentro il giovane Zanoli

78' - Ha ancora energie Osimhen: trattenuto, va comunque via in velocità, poi triplicato viene messo giù

75' - Arriva al tiro anche Gaetano, palla però che non scende e termina alta

71' - Napoli che prova anche a gestire il pallone e quindi le energie, in tanti sono in riserva considerando i duri giorni di preparazione

68' - Ancora cambi: fuori Zielinski ed Insigne, dentro Gaetano, Machach

65' - Si infiamma anche il tifo: parte prima il coro "Sarò con te" e poi un "tornerete in Serie C" ai tifosi avversari

62' - ELMAS! 2-1 del Napoli con il macedone che riceve da Insigne nello stretto e batte il portiere proprio sotto la curva dei tifosi dell'Ascoli

59' - Prime sostituzioni: fuori Manolas, Di Lorenzo, Fabian e dentro Rrahmani, Malcuit e Elmas

57' - Entra una delegazione di ultrà dell'Ascoli e partono i cori da entrambe le parti

55' - La punzione di Insigne scavalca la barriera ma è facile per il portiere

54' - Combinazione Insigne-Mario Rui, col portoghese messo giù quando poteva puntare l'area

52' - Punizione respinta, palla per Zielinski che la alza per Osimhen che di testa indirizza alto

49' - Osimhen! Zielinski dentro per il nigeriano, che vince un controllo ma il diagonale attraversa tutta la porta e finisce fuori

47' - Manolas superato in velocità, spende un fallo a centrocampo per fermare l'azione

18.34 - INIZIATA LA RIPRESA!

18.33 - Le squadre rientrano in campo: nel Napoli non ci sono cambi

18.18 - FINE PRIMO TEMPO! Si va al riposo sull'1-1: azzurri che hanno controllato per quasi tutta la gara, sbloccandola con Insigne su rigore, ma poi concedendo gol alla prima vera sortita offensiva dell'Ascoli su un'indecisione di Meret e collettiva sugli sviluppi d'angolo. Tante le occasioni per gli azzurri, soprattutto nei primi 25' di gara, colpendo anche un palo con Zielinski, per poi calare un po' alla distanza visti i tanti nazionali alla prima vera amichevole.

45' - Ennesimo angolo: stavolta è Di Lorenzo ad arrivarci ma mandando alto il pallone

43' - Ancora Napoli in attacco: Zielinski allarga per Osimhen, ma il diagonale è facile per il portiere

42' - Azione insistita Politano per Insigne, velo per Di Lorenzo che poi gli restituisce palla ma sbagliando la misura

40' - Mario Rui dentro per Insigne, il tiro a giro viene deviato e termina in angolo

38' - Ancora un angolo per il Napoli: pallone che finisce a Politano che calcia in curva

36' - Palla che arriva a Fabbrini che però dal limite calcia debolmente.

34' - Palla persa da Lobotka che poi spezza l'azione appena può mettendo giù Fabbrini

32' - Koulibaly svetta su calcio d'angolo, ma non riesce ad indirizzare e la palla finisce alta

29' - Insigne prova a lanciare Osimhen, palla in profondità troppo lunga

26' - L'Ascoli ora riesce a chiudere meglio gli spazi, possesso degli azzurri che fa meno male rispetto all'inizio gara

24' - GOL DELL'ASCOLI! 1-1 con Bidaoui che mette in rete dopo una spizzata sul secondo palo che aveva sorpreso Meret: l'azione nasce da un angolo battuto corto per muovere la linea difensiva

21' - Si fa vedere l'ex Udinese ed Empoli Diego Fabbrini tra le linee e Lobotka commette fallo, ma la punizione è deviata in angolo

19' - Palla in profondità per Insigne, tacco per Osimhen che poi viene chiuso in angolo

17' - Insigne taglia mettendo in porta Politano, ma viene sbandierato un dubbio fuorigioco

15' - Ancora applausi per Insigne che prova il tiro a giro, ma il pallone termina lontano dall'incrocio

13' - Il Napoli è padrone del campo, fa fatica l'Ascoli a farsi vedere nell'altra metà campo

11' - Zielinski con un filtrante delizioso per Insigne, il capitano serve troppo tardi Osimhen ed il pallone arrivata a Politano, murato.

9' - PALO! Ancora Napoli: Politano dentro per Insigne che viene anticipato, ma il pallone finisce a Zielinski che colpisce il palo!

7' - INSIGNE! 1-0 del capitano che realizza dal dischetto ed il pubblico esplode: "Lorenzo, Lorenzo!"

7' - RIGORE PER IL NAPOLI! Politano sfonda sulla destra, palla al centro per Osimhen che viene messo giù

6' - Prova l'imbucata l'Ascoli, ma è tutto fermo per fuorigioco dopo un buon movimento della linea

4' - Ancora Napoli, palla al centro per Fabian che prova a girare ma calcia di poco a lato

3' - Subito cross di Di Lorenzo, ma non ci arriva Osimhen che aveva preso il tempo all'avversario

2' - Lancio alle spalle di Mario Rui, uscita agevole per Meret a chiudere

17.32 - INIZIATA!

17.30 - Squadre in campo!

17.22 - Nel pre-partita ha parlato anche il terzino azzurro, Giovanni Di Lorenzo (qui l'intervista)

17.18 - Le squadre rientrano negli spogliatoi mentre si inizia a gremire l'impianto

17.05 - Mancano in distinta, tra cessioni imminenti o qualche problemino fisico, ben 7 elementi dell'organico: Ospina, Contini, Luperto, Ghoulam, Palmiero, Tutino, Petagna, Ounas

16.55 - Napoli in campo mentre proseguono a rilento i controlli per l'accesso dei tifosi vaccinati.

16.50 - Portieri in campo per il riscaldamento mentre entra anche l'Ascoli

16.45 - All'interno dello stadio Patini, dove tra meno di un'ora andrà in scena la quinta amichevole del pre-campionato del Napoli contro l'Ascoli, la Curva B ha esposto uno striscione. "Oggi non è una semplice passeggiata, pretendiamo rispetto per la nostra assenza in gradinata. Liberi di tifare, Curva B", scrive il tifo organizzato azzurro. Di seguito lo scatto a cura del nostro inviato.

16.26 - FORMAZIONI UFFICIALI

Diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Ascoli, primo test del ritiro di Castel di Sangro e quinta amichevole dell'estate degli azzurri. Luciano Spalletti schiera il 4-3-3 e lancia subito tutti i nazionali in campo. Tra i pali debutta in stagione Meret, visto che Ospina ha accusato dei leggeri fastidi. In difesa spazio a Di Lorenzo e Mario Rui ai lati, con Manolas che farà coppia con Koulibaly al centro. A centrocampo mediana a tre per sopperire anche alla mancanza di un incontrista dopo l'infortunio di Demme: Fabian con Zielinski e l'inamovibile Lobotka. In avanti Insigne si riprende il posto a sinistra, Osimhen torna titolare dopo lo stop col Wisla Cracovia e Politano agirà a destra.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. A disposizione: Contini, Idasiak, Ospina, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Rrahmani, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ounas, Palmiero, Machach, Petagna, Tutino, Zedadka. Allenatore: Spalletti

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Avlonitis, Botteghin, D'Orazio; Castorani, Eramo, Collocolo; Fabbrini; Dionisi, Bidaoui. A disposizione: Guarna, Raffaelli, Quaranta, Tavcar, Salvi, Franzolini, Lico, D'Agostino, Intinacelli, Ventola. Allenatore: Sottil

ULTIME SULL'ASCOLI - L'allenatore dell'Ascoli Andrea Sottil, che ieri ha anche parlato della sfida, ha convocato 21 calciatori per l'amichevole col Napoli. Out i difensori Lukas Spendlhofer ed Amine Ghazoini, i centrocampisti Christos Donis, Dario Saric e Marcel Buchel ed il fantasista Abdelhamid Sabiri. Ci sono invece tutti i nuovi acquisti: Enrico Guarna, Eric Botteghin, Federico Baschirotto, Alessandro Salvi, Alyaz Tavcar, Manuele Castorani, Michele Collocolo e Diego Fabbrini.

ULTIME SUL NAPOLI - Spalletti dovrebbe lanciare anche gli ultimi nazionali: tra i pali dovrebbe esserci Meret, anche perché Ospina ha accusato dei piccoli fastidi. In difesa spazio a Di Lorenzo e Mario Rui ai lati, con Manolas e Koulibaly. A centrocampo possibile una mediana a tre, per sopperire anche alla mancanza di un incontrista dopo l'infortunio di Demme, e quindi Fabian con Zielinski e l'inamovibile Lobotka dopo l'inattività della scorsa stagione. In attacco Lorenzo a sinistra, Politano a destra e Osimhen terminale offensivo dopo averlo preservato a Cracovia

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Ascoli! E' il giorno del primo test del ritiro di Castel di Sangro. Dopo aver battuto Anaunia, Pro Vercelli, Bayern Monaco e Wisla Cracovia, la squadra di Spalletti quest'oggi (alle 17.30 in diretta tv su Canale 8 e diretta testuale su Tuttonapoli.net) proverà a fare lo stesso con l'Ascoli, ma l'obiettivo del tecnico è inserire al meglio i quattro nazionali che si sono aggregati successivamente (Insigne, Meret, Di Lorenzo e Fabian), dandogli subito un minutaggio importante per averli al pari dei compagni in vista dell'esordio in campionato, tra quindici giorni contro il Venezia. Ed il tecnico non ha fatto nulla per nasconderlo, schierando l'11 che scenderà in campo dall'inizio per tutta la seduta mattutina di ieri, provando anche dettagli come calci d'angolo e punizioni laterali come se fosse la vigilia di un match ufficiale.