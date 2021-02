RILEGGI LIVE - Napoli-Juventus 1-0: Insigne fa 100 su rigore!

Stoica vittoria del Napoli contro la Juventus al Maradona. Azzurri che resistono nel secondo tempo alla pressione dei bianconeri, sugli scudi Meret. Decide il match rigore trasformato da Insigne al 31', penalty concesso per una sbracciata di Chiellini su Rrahmnani.

20.00 - Finisci qui!

95'- Chiesa da fuori area, palla altissima.

92' - Lozano crolla a terra dopo un contrasto con Chiellini, il Chucky resta a fatica in campo.

91' - Deviazione di testa di Ronado, la palla sfila sul fondo.

Concessi 6 minuti di recupero.

89' - Colpo di testa centrale di Ronaldo, Meret blocca.

88' - Alex Sandro la gira di testa sul corner, la palla termina fuori.

87' - Problema per Insigne, il capitano esce, dentro Lobotka.

86'- Meret! Ancora una super parata di piede del portiere azzurro sulla conclusione da due passi di Morata che si era girato su se stesso.

84' - Chiesa ci prova con una gran conclusione da fuori, la palla sfiora il palo ed esce fuori.

82' - La Juve spinge ma il Napoli tiene botta.

75'- Terzo cambio nel Napoli: esce Osimhen, entra Petagna.

74' - Ripartenza della Juventus, diagonale stretto di Ronaldo, Meret para con i piedi e mette in angolo.

71' - Terzo cambio nella Juve: esce Betancur, entra Kulusevski.

68' - Sinistro al volo di Alex Sandro, il diagonale passa davanti a Ronaldo e finisce fuori.

64'- Doppio cambio per il Napoli, fuori Politano e Zielinski, dentro Fabian Ruiz e Elmas. Si passa al 4-1-4-1

63' - Secondo cambio Juventus: fuori Bernardeschi, dentro McKennie.

62' - Gol annullato alla Juve, furoigioco di Chiellini.

56' - Meret! Grande parata sulla botta di Chiesa, palla in angolo.

55' - Giallo per Bakayoko, il centrocampista scivolando atterra Danilo.

52' - Punizione di Ronaldo alta sulla traversa.

49' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Ronaldo tira da pochi passi da Meret, il portiere azzurro è lesto nel riflesso e blocca.

47' - Ronaldo ci prova, il tiro sfila al lato di Meret.

46' - Girata di testa di Morata di poco a lato.

19.06 - Inizia il secondo tempo. Primo cambio della Juventus: fuori Cuadrado, dentro Alex Sandro, esterni difensivi e offensivi invertiti.

47' - Punizione di Ronaldo sulla barriera, Doveri fischia la fine del primo tempo.

46' - Insigne! Punizione dai 25 metri, Szczesny blocca in due tempi sul primo palo.

Concessi 2 minuti di recupero.

44' - Giallo per Cuadrado: Lozano anticipa il colombiano che lo atterra.

43' - Tiro a giro di Chiesa, palla lontana dall'incrocio dei pali.

38' - Insigne entra in area e calcia, Chiellini si oppone col corpo e salva.

33' - Contropiede del Napoli, Chiellini falcia Osimhen, la palla arriva a Insigne che calcia alto.

31' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! INSIGNE!!!! Il capitano sfonda la rete con una botta all'incrocio dei pali! 100 gol col Napoli per Insigne!

30' - Giallo per Chiellini.

29' - Rigore per il Napoli! Chiellini abbatte Rrahmani con una manata in area, Doveri controlla al monitor e concede il penalty.

22' - Giallo per Di Lorenzo: entrata in ritardo su Chiesa.

18' - Azione da calcio da angolo, Insigne mette sul secondo palo per Lozano, colpo di testa del Cucky sull'esterno della rete.

18' - Mischia in area dopo il corner, Chiellini tocca la palla con il gomito sul colpo di testa di Maksimovic, per Doveri e il Var non è rigore.

16'- Sinistro di Politano, tiro strozzato, la palla deviata termina in angolo.

14' - Lozano punta De Ligt dalla sinistra, palla in area, arriva Insigne e di sinistro calcia fuori.

13' - Morata parte centralmente e appoggia per Morata, lo spagnolo da fuori area tira alto.

10' - Palla di Cuadrado al centro per Morata che colpisce Ronaldo in fuorigioco.

9' - Palla filtrante di Bernardeschi per Ronaldo in area, Mario Rui salva in angolo.

6'- Tiro dalla distanza di Ronaldo, facile la presa di Meret.

5' - Primo angolo per la Juventus, sulla battuta Rabiot colpisce di testa e la palla finisce alta.

3' - Il Napoli prova a fare la partita, la Juve attende.

18.03 - Partiti!

17.58 - Squadre in campo!

17.50 - "E' un momento dove dobbiamo fare la conta, siamo davvero in pochi. Ma siamo il Napoli, abbiamo l'obbligo di fare una grande partita". Parole e pensieri di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli che ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Juventus.

Come si gestiscono le voci su di lei e Gattuso? "Io ho un grande rapporto con la famiglia De Laurentiis, pensiamo a lavorare e poi alla fine si tireranno le somme. Lo stesso discorso vale per Gattuso".

17.40 - Durante il consueto riscaldamento del prepartita, il portiere colombiano del Napoli David Ospina, ha riscontrato un problema muscolare che gli impedirà di scendere in campo contro la Juventus. Al suo posto giocherà dal primo minuto Alex Meret.

17.30 - Lorenzo Insigne è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sappiamo che non stiamo attraversando un grande momento, ma ora bisogna reagire e dare tutto ciò che abbiamo dentro, ognuno di noi. Non c'è tempo per deprimerci, dobbiamo solo pedalare. Cercheremo di fare il nostro gioco e mettere in difficoltà una grande squadra come la Juve".

Giocate anche per Gattuso? "Non vedo nessuna incertezza, oltre a leggere qualcosina. Noi siamo sempre tranquilli, ne abbiamo parlato. Non è lui il colpevole, in campo scendono i giocatori. Stiamo tutti insieme, dobbiamo venirne fuori insieme, calciatori e allenatore".

Se l'arbitro fischia un rigore? "L'importante è che lo fischia, poi vediamo".

17.20 - Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Napoli-Juve è sempre una partita bellissima per entrambe le squadre, noi proveremo a vincere. Siamo a metà stagione, stiamo giocando tanto insieme, proviamo a crescere di livello e questo è importante. Chiellini? Quando è rientrato siamo stati meglio in campo. Lui è un po' cattivo e questo è buono in campo. Ora siamo più corti, abbiamo più pressione e questo è importante".

17.00 - Diramate le formazioni ufficiali: tutto confermato nel Napoli col 4-2-3-1 con i 4 attaccanti insieme dall'inizio e Zielinski arretrato in mediana con Bakayoko. Nella Juventus c'è Morata dal primo minuto con Ronaldo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano, Osimhen. All. Gattusao

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Aurelio De Laurentiis sarà al solito posto nella tribuna del Maradona, anche per dimostrare il suo sostegno alla squadra. Confida nell'organico che ha messo in piedi e vuole sovvertire i pronostici: non ha peraltro intenzione di dar vita a un ribaltone, anche se è chiaro che in caso di tracollo tra oggi e domenica prossima, allora potrebbe prendere un'altra strada.

La Juventus vive un ottimo momento e non subisce gol da tre partite consecutive di Serie A: i bianconeri non registrano una striscia più lunga senza reti al passivo nella competizione dal dicembre 2018 (sei di fila sotto Massimiliano Allegri). Inoltre: Napoli (2.9) e Juventus (3.2) sono le due squadre che subiscono in media meno tiri nello specchio a partita nel corso di questa Serie A.

Amici di Tuttonapoli.net benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Juventus, match valido per l'anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Maradona, calcio d'inizio alle ore 18.00!