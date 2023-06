RILEGGI LIVE - Napoli-Sampdoria 2-0 (64' Osimhen, 85' Simeone): gli azzurri chiudono in bellezza!

Il Napoli chiude il suo straordinario campionato con una vittoria dinanzi ai suoi tifosi: 2-0 alla Sampdoria nel segno di Osimhen e Simeone.





Fonte: dal Maradona, Antonio Gaito e Francesco Carbone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli chiude il suo straordinario campionato con una vittoria dinanzi ai suoi tifosi: 2-0 alla Sampdoria nel segno di Osimhen e Simeone.

20.25 - FINISCE QUI!

90' - L'arbitro concede due minuti di recupero.

87' - Cambio nella Sampdoria: esce Quagliarella, dentro Ivanovic. Tutto lo stadio in piedi ad intonare il nome di Fabio Quagliarella, standing ovation per lui. L'attaccante della Sampdoria è all'ultimo ballo in Serie A, vedremo se continuerà in B in blucerchiato la prossima stagione.

85' - GOOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Accelerazione di Simeone per vie centrali. L'attaccante del Napoli calcia a giro dalla distanza con Turk che si distende senza intercettare il pallone. L'argentino mostra una maglia azzurra numero 10.

83' - Non ce la fa a proseguire Gaetano, che esce dal campo portato via in braccio dallo staff sanitario azzurro. Il Napoli chiude la partita in 10 uomini.

82' - Scontro di gioco fra Murru e Gaetano con il giovane del Napoli che ha avuto la peggio. Il numero 70 azzurro è a terra dolorante. Entra in campo lo staff sanitario.

79' - Altro cambio per il Napoli, stavolta forzato: botta per Anguissa in seguito ad un contrasto, al suo posto in campo Demme.

77' - Doppia sostituzione in casa Napoli: escono Mario Rui e Osimhen ed entrano Berszynski e Simeone.

75' - RASPADORI! E' ormai un assedio del Napoli. Destro potente del classe 2000, il pallone colpisce Gabbiadini e termina sul fondo. Sarà corner per il Napoli.

74' - OSIMHEN! Il nigeriano viene servito all'interno dell'area di rigore, la sua conclusione termina sul fondo ma c'è la provvidenziale deviazione di Zanoli.

70' - GAETANO! Conclusione in diagonale da parte del centrocampista azzurro, ancora una volta Turk si distende e respinge.

67' - Doppio cambio per il Napoli: entrano Raspadori e Gaetano al posto di Zielinski e Elmas.

66' - ANGUISSA! Conclusione violenta da parte del centrocampista azzurro. Turk ha un grandissimo riflesso e respinge e poi blocca.

65' - Adesso si sono aperte praterie per i giocatori del Napoli con Osimhen che si sgancia sulla corsia di destra. Il suo cross verso il centro dell'area viene deviato in calcio d'angolo da Amione.

64' - GOOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIII!!!! Sul dischetto si presenta Victor Osimhen che calcia sulla sinistra di Turk, che intuisce ma non può nulla. 1-0 per il Napoli.

62' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Osimhen viene steso in area da due difensori doriani. Fischia Feliciani, rigore per il Napoli.

60' - Grande aggancio di Kvaratskhelia e passaggio verso Osimhen. Suggerimento impreciso, Turk interviene in anticipo e blocca.

58' - MALAGRIDA! Taglio del giovane blucerchiato che calcia in diagonale dall'interno dell'area trovando l'ottima risposta da parte di Meret.

56' - Osimhen prende posizione su Amione e appoggia a Elmas: tiro del macedone debole, blocca Turk.

53' - Osimhen prende il tempo ad Amione e va via in velocità. L'attaccante del Napoli però si allunga troppo il pallone trascinandoselo sul fondo.

49' - Calcio d'angolo battuto corto dal Napoli: Zielinski la passa a Elmas, tiro sbilenco dal limite dell'area che si spegne sul fondo.

47' - Cambio all'intervallo in casa Sampdoria: in campo Malagrida al posto di Gunter.

19.38 - INIZIA LA RIPRESA!

19.18 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

45' - L'arbitro non concede alcun minuto di recupero.

43' - ELMAS! Gran suggerimento di Osimhen per il macedone che, tutto solo davanti a Turk, viene murato e fermato dal provvidenziale intervento di Gunter.

41' - Di Lorenzo si allarga sulla corsia di destra e prova un cross verso il centro dell'area di rigore. Amione si oppone con il corpo e devia il pallone sul fondo. Sarà corner per il Napoli.

36' - Ripartenza del Napoli con Zielinski che si inserisce sulla corsia di sinistra e cerca subito Osimhen al centro dell'area. Chiude molto bene Amione con un preciso colpo di testa.

31' - Suggerimento profondo verso Anguissa. Murru copre molto bene il passaggio proteggendo l'uscita da parte di Turk.

28' - Osimhen viene chiuso da Gunter. Lotta di fisico fra i due con il difensore della Sampdoria che va a terra. Feliciani assegna una punizione per gli ospiti.

24' - QUAGLIARELLA! Gabbiadini scodella sul secondo palo a cercare Quagliarella che da ottima posizione la prende di testa ma non la indirizza verso la porta difesa da Meret.

23' - OSIMHEN! Altra occasione per il Napoli. Zielinski va alla battuta di un calcio d'angolo, Osimhen svetta di testa e di poco non centra lo specchio.

21' - KVARATSKHELIA!! L'attaccante del Napoli, sugli sviluppi dell'azione da corner, prova una conclusione dalla lunga distanza verso la porta di Turk. Pallone che termina a fondo campo.

20' - Siamo quasi alla metà di questo primo tempo. Il copione della gara è chiarissimo sin dai primi minuti di gioco: il Napoli fa la partita e cerca di aprire la difesa della Samp che al momento non concede grandi spazi.

16' - MARIO RUI! Il portoghese si incarica della punizione, ma la sua conclusione a giro sul secondo palo termina alta sopra la traversa della porta difesa da Turk.

15' - Uno contro uno fra Kvaratskhelia e Rincon all'altezza del lato corto destro dell'area di rigore. Tocco del centrocampista sulla nuca del georgiano, Feliciani assegna una punizione per il Napoli.

14' - Zielinski allarga sulla sinistra per Kvaratskhelia che si accentra e fa partire la conclusione: destro strozzato ma deviato, corner pe il Napoli.

11' - Qualche piccolo problema per Osimhen dopo un anticipo di Amione che poi va a colpire l'attaccante del Napoli. Riprende il gioco con il nigeriano che riesce a proseguire nel match.

9' - OCCASIONE PER LA SAMP! Ripartenza dei doriani con il Napoli scoperto sulla corsia mancina. Leris imbuca per Zanoli, Meret è bravo a uscire e a bloccare in due tempi la sfera.

5' - Elmas riceve il pallone sulla destra e crossa al centro per Osimhen: colpo di testa debole, blocca senza problemi Turk.

3' - ZIELINSKI! Grande azione in ripartenza del Napoli con Anguissa che arriva al limite e allarga su Kvaratskhelia, imbucata perfetta per l'accorrente Zielinski che calcia col mancino ma non trova la porta.

18.33 - PARTITI! INIZIA LA PARTITA!

18:31 - Tutto pronto per il calcio d'inizio del match fra Napoli e Sampdoria. Toccherà alla formazione guidata in panchina da Luciano Spalletti muovere il primo pallone.

18.27 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

18.21 - L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato a Dazn prima della gara con la Sampdoria: "Sarà difficile staccarsi da tutto, anche dalle piccole cose, siamo stati tutti coinvolti in questa festa. Napoli e il Napoli hanno insegnato come festeggiare, facendo un investimento sul futuro del calcio. Tanti bimbi ora amano Napoli e vedono in questi colori il loro futuro e noi siamo felici di questo".

18.20 - Alla premiazione quando è stato nominato Giuntoli il pubblico ha reagito ignorando il ds con qualche fischio isolato in sottofondo.

18.18 - Il difensore della Sampdoria Alessandro Zanoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida col Napoli: "Me ne vado con tanta esperienza in più. Ringrazio la società, i tifosi, il mister i mie compagni per avermi accolto così".

Pronto per giocarti le tue carte a Napoli?

"Io sono pronto. Sono qua per questo. Il mio obiettivo è rimanere a Napoli anche se non è facile".

18.15 - Il portiere del Napoli Pierluigi Gollini ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Sampdoria: "Mi sento di ringraziare il mister a nome mio e di tutta la squadra. Prima di venire allo stadio ci ha fatto vedere un video bellissimo. L'eredità che lascia a questi ragazzi è unica e credo sia giusto così per quello che ha dato. Quando un allenatore riesce ad essere apprezzato da chi gioca e da chi non gioca ha vinto a prescindere se riesce a vincere un trofeo".

18.15 - Kim premiato come miglior difensore della Serie A, gli consegna il premio Giuntoli. A seguire premiato Osimhen come miglior attaccante e poi Kvara come giocatore dell'anno.

18.06 - Mentre si sta allenando, Quagliarella scoppia in lacrime. Le telecamere lo riprendono e dal Maradona un forte applauso.

18.00 - Luciano Spalletti è stato premiato prima dell'inizio della partita come allenatore dell'anno dalla Lega di Serie A. Ovazione dello stadio e lui ha dichiarato: "Questo premio lo voglio condividere coi miei calciatori, collaboratori tutti e tutti voi. grazie del supporto".

17.55 - Ovazione per Quagliarella omaggiato da tutto lo stadio (clicca qui).

17.45 - Grande emozione per l'ingresso in campo del Napoli.

17.40 - Ecco le formazioni ufficiali.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

SAMPDORIA (3-5-2): Turk; Gunter, Amione, Murru; Zanoli, Rincon, Paoletti, Augello; Leris; Gabbiadini, Quagliarella

Potrebbe essere l'ultima per diversi azzurri, alcuni peraltro protagonisti di questa marcia trionfale. A partire da Kim, che ha una clausola rescissoria che i club inglesi dovrebbero far pesare ad inizio luglio, ma che è squalificato e quindi non sarà tra i protagonisti nei 90'. L'attesa è anche per come vivrà la serata Victor Osimhen, capocannoniere e da ieri eletto miglior attaccante della Serie A: la volontà di ADL è di tenerlo, ma il contratto non è così lungo e senza rinnovo - almeno per un anno, magari pure con l'inserimento con una clausola per ottenere la firma - potrebbe alla fine dover ascoltare le offerte in tripla cifra che arriveranno. Per il resto, nonostante l'addio di tecnico e ds, non c'è aria di smobilitazione perché gran parte dell'organico (Kvara compreso, eletto ieri MVP del campionato) invece è legata da contratti ancora lunghi. E dalla voglia di vincere ancora.

Sarà anche l'occasione del saluto per il tecnico del Napoli, anche ieri in conferenza stampa ancora provato dalla scelta fatta: "Ho realizzato quanto è difficile: il cuore, magari l’egoismo dicono che dovrei continuare, anche perché lascio una squadra fortissima, ma è proprio l’amore per tutto questo ad avermi dato la forza di accettare . Ma ho dato tutto quello che avevo e lasciare è un autentico atto d’amore. Non lascio perché ho smesso di amare, ma perché ho dato tutto. Non ho più le energie per essere all’altezza di ciò che amo", le parole del tecnico, reduce da giorni emozionante con bagni di folla quotidiani a Castel Volturno. Ha già idealmente lasciato invece il ds Cristiano Giuntoli, da tempo in attesa del via libera per la nuova esperienza alla Juventus, ma già da settimane fuori dalle uscite pubbliche della società.

L'attesa è finita. E' tutto pronto per l'ultimo Napoli di una stagione indimenticabile, partita tra lo scetticismo e la contestazione a Dimaro e finita con festeggiamenti senza fine e 350mila persone in coda virtuale per assicurarsi un biglietto per una serata storica. Napoli-Sampdoria è l'ultimo capitolo della favola vissuta quest'anno dai tifosi napoletani ed attesa per le nuove generazioni quasi da tutta una vita: 55mila spettatori al Maradona, chissà quanti all'esterno e nelle altre 4 piazze cittadine o nei 21 comuni dell'area metropolitana scelti per ospitare i maxi-schermi per vivere insieme anche la cerimonia di premiazione e la lunga festa Scudetto (trasmessa persino in chiaro sulla Rai dalle 21, probabilmente persino oltre la mezzanotte). Tantissimi gli ospiti dal mondo della musica, del cinema e della cultura previsti nel corso della serata - condotta da Stefano De Martino - e ieri è arrivata la conferma della presenza anche di Claudia e Giannina, l'ex moglie e la figlia di Diego.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sampdoria e soprattutto del lungo post-partita che vedrà prima la premiazione e poi la lunghissima festa Scudetto