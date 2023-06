FOTO - Ovazione per Quagliarella! Cori, targa e uno striscione: "Passato beffardo, non sarai mai dimenticato!"

"E' tornato un grande campione azzurro, è tornato Fabio Quagliarella" queste le parole dello speaker all'ingresso in campo del bomber della Samp che ha salutato i tifosi e ha ricevuto una targa sotto la Curva A. Momento di grande commozione per lui alla sua ultima in Serie A proprio nello stadio della sua squadra del cuore. Poi in Curva A uno striscione: "Di Partenope figlio orgoglioso, dal passato beffardo al presente glorioso, sulla nostra maglia il tuo sudore impregnato, dalla tua gente non sarai mai dimenticato. Grazie Fabio".