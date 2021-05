RILEGGI LIVE - Napoli-Verona 1-1, è finita: gli azzurri dicono addio alla Champions!

Il Napoli pareggia 1-1 al Maradona e impatta clamorosamente contro l’Hellas. Vantaggio di Rrahmani, subito pareggiato da Faraoni, in seguito ad uno svarione difensivo. Assalto finale del Napoli che però non è riuscito a realizzare il gol del 2-1. Napoli che con questo pareggio, dice addio alla Champions.

22.44- Finisce il secondo tempo!

93' - Politano fa tutto da solo: percussione, dribbling su Dimarco e sinistro centrale. Blocca Berardi.

90’ - L’arbitro concede quattro minuti di recupero.

88' - Osimhen riceve in area e fa da sponda per Mertens, steso in area da Udogie: per l'arbitro è tutto regolare.

86' - Fabian imbuca per Mertens, che serve Politano: il sinistro dell'ex Inter a incrociare termina a lato.

84' - Il Napoli adesso è schierato con un 4-1-4-1 iper-offensivo: forcing finale, in questo momento gli azzurri sarebbero fuori dalla Champions League.

82' - Di Lorenzo resta a terra dopo aver rimediato una manata sul volto: nulla di grave per l'ex Empoli.

81' - Sostituzione per il Napoli: esce Bakayoko, rimpiazzato da Petagna.

79' - Bakayoko interviene su Udogie e commette fallo: l'arbitro lo fischia, ma non ammonisce l'ex Chelsea per la seconda volta. Che rischio.

76' - Doppia sostituzione per l'Hellas: fuori Ceccherini, dentro Lovato. Esce anche Faraoni per far posto a Ruegg.

75' - Sugli sviluppi di un corner la sfera arriva a Bakayoko, che calcia a botta sicura ma viene murato. La sfera arriva a Mertens: destro a lato.

72' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Hysaj e Zielinski, dentro Mario rui e Mertens.

71' - Bakayoko commette un fallo tattico su Zaccagni e si becca il cartellino giallo.

69' - GOL DEL VERONA! Clamorosa indecisione difensiva del Napoli. Lancio lungo che sorprende Hysaj che si lascia scappare Faraoni alle spalle. Il terzino calcia in diagonale e batte Meret.

67' - Prima sostituzione per il Napoli: fuori Lozano, al suo posto Politano

63' - Doppio cambio per l'Hellas: fuori Pandur e Kalinic, dentro il terzo portiere Berardi e Lasagna.

61' - GOOOOOL DEL NAPOLIII! Corner del Napoli, pallone che arriva in area e dopo un batti e ribatti, Rrahmani calcia in porta e batte Pandur.

59' - Il Napoli fa fatica a creare gioco: col passare dei minuti, aumenta la pressione.

56' - Altro cartellino giallo in casa Hellas: stavolta è Dimarco per una sbracciata ai danni di Lozano.

54' - Ammonito Udogie che ha braccato e fermato irregolarmente Osimhen.

53' - Dimarco imbuca per Zaccagni, Manolas in scivolata chiude molto bene.

51' - DIMARCO! Grandissima occasione per l'Hellas con Dimarco a tu per tu con Meret. Tiro centrale respinto dal portiere azzurro.

49' - Verona partito meglio anche in questo secondo tempo: gli uomini di Juric spingono e sono più reattivi.

47' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue della prima frazione.

21.53 - Inizia il secondo tempo!

Chiffi dice che può bastare e manda le squadre negli spogliatoi. 0-0 il primo tempo in cui ad aver giocato meglio è stato senza dubbio il Verona. Napoli troppo contratto che ha sbagliato molti appoggi facili e creato poco. Squadre negli spogliatoi.

21.36 - FINE PRIMO TEMPO!

45’ - L’arbitro concede due minuti di recupero.

43' - Imbucata per Kalinic, che col tacco prova a sorprendere Meret e Rrahmani: il kosovaro chiude due volte, poi Di Lorenzo subisce fallo e risolve così la mischia.

42' - Break di Fabian che scippa il pallone a centrocampo e riparte. Servizio sulla destra per Lozano: uno contro uno con Dimarco, ma il tiro finisce alto sopra la traversa.

40' - Problemi fisici per il polacco Dawidowicz che è costretto al cambio: al suo posto dentro Udogie.

38' - Cartellino giallo per Dawidowicz che travolge Lozano.

36' - Bella combinazione tra Dimarco e Bessa che calcia col sinistro. Il tiro non centra lo specchio della porta.

33' - INSIGNE! Zielinski calcia da fuori, la palla dopo un rimpallo arriva a Lozano che scarica su Insigne. Il capitano azzurro dribbla Ilic e il suo mancino termina di un soffio a lato.

32' - Duro intervento di Ilic su Fabian: giallo per il centrocampista dell'Hellas.

30' - Sempre Verona pericoloso. Zaccagni dal limite scarica su Faraoni. Destro fiacco, blocca Meret.

27' - Progressione di Zaccagni sulla sinistra: mancino insidioso al centro, Meret bravissimo ad uscire e bloccare il pallone

25' - Lancio in verticale per Kalinic. Rrahmani anticipa il croato e copre l'uscita di Meret.

24' - Insigne prova a mettersi in proprio: riparte, si accentra e tira. Conclusione deviata in angolo da Ceccherini.

20' - Cartellino giallo per Lozano per un intervento in ritardo su Ilic.

17' - Lancio per Osimhen, che appoggia per Lozano. Scarico su Fabian, che subisce il fallo di Zaccagni.

15' - Napoli contratto in questo primo quarto d'ora di gioco, il Verona è più libero mentalmente e fa girare la palla.

13' - Cross al centro per Osimhen, che duella con Gunter: il suo colpo di testa termina fuori.

12' - Zielinski sventaglia sulle destra per Lozano. Il messicano appoggia per l'accorrente Insigne. Tiro altissimo del capitano azzurro.

10' - Lazovic imbuca per Zaccagni, che scarica su Dimarco. L'ex Inter è però in offside.

8'- Lancio lungo di Fabian per Osimhen. Palla troppo profonda per il nigeriano che non può arrivarci.

6' - Doppio scambio in area tra Insigne e Zielinski. Chiude la difesa ospite.

4' - Il Verona fa girare il pallone, il Napoli per ora attende.

2' - Palla in profondità per Zaccagni, che calcia. Respinge Meret ma il veronese era in offside.

20.48 - PARTITI! Inizia il match

20.46 - E' il momento del minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia di Stresia, dove una cabina di una funivia è precipitata, causando 14 morti.

20.44 - Squadre in campo

20.40 - Il vice presidente del Napoli ringrazia tutti i tifosi prima del calcio d'inizio di Verona-Napoli. Edo De Laurentiis posta una 'storia' su Instagram dove scrive: "Grazie a tutti i tifosi che sono venuti davanti al Britannique a darci la giusta carica. Forza Napoli!!! Jamm ja". Ricordiamo che poi il pullman azzurro - per motivi di ordine pubblico - ha scelto un percorso alternativo per entrare allo stadio.

20.35 - Lo speaker annuncia le formazioni mentre sul maxi-schermo i tifosi collegati fanno partire dei cori

20.00 - Confermate le motivazioni di ordine pubblico dietro il percorso alternativo scelto dal pullman del Napoli

19.38 - Diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Verona, ultima di campionato. Rino Gattuso opera un solo cambio rispetto all'undici sceso in campo domenica scorsa contro la Fiorentina. Confermati 10/11 del suo 4-2-3-1 con Meret tra i pali, Manolas e Rrahmani centrali e Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce in difesa. Ancora Bakayoko-Fabian coppia di centrocampo. In attacco l'unica novità con Lozano che vince il ballottaggio con Politano e gioca dal 1'. A completare il pacchetto dei trequartisti sono Zielinski e Insigne. Osimehm confermato centravanti titolare.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj, Fabian, Bakayoko, Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne. All. Rino Gattuso.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Ivan Juric

19.30 - Il pullman del Napoli ha raggiunto lo stadio Diego Armando Maradona dove alle 20.45 affronterà l'Hellas Verona per l'ultima di campionato. Ad attendere gli azzurri circa 300 tifosi che però sono rimasti delusi. Il pullman del Napoli infatti ha percorso non il solito tragitto ma uno alternativo, entrando da via Marconi. Questa decisione, presa dalla Digos per evitare pericolosi assembranti Covid, ha fatto infuriare i supporters azzurri che hanno lanciato dei cori contro il presidente del Napoli: “Chi non salta De Laurentiis è”

18.30 - Iniziano ad arrivare i tifosi al Maradona per accompagnare il pullman all'esterno dello stadio

16.00 - Il Verona ha comunicato i convocati per la sfida di stasera contro il Napoli. Tra gli uomini scelti da Juric in vista dell'ultima partita del campionato al Maradona Mancano lo squalificato Barak e Tameze, per una lieve infiammazione al ginocchio destro

Gattuso dovrebbe confermare la squadra delle ultime uscite. La novità potrebbe esserci in attacco con l'attacco alla profondità di Lozano che stavolta, complice anche la linea alta del Verona e le caratteristiche della squadra di Juric, potrebbe spuntarla su Politano, abile più nel fraseggio, nel terzetto con Zielinski ed Insigne dietro Osimhen. A centrocampo potrebbe esserci di nuovo Bakayoko con Fabian, così come a sinistra Hysaj ed in porta Meret, ormai titolare di questa ultima parte di campionato.

Si rivedranno anche i tifosi. Chiaramente non allo stadio, ma sostenendo gli azzurri nel percorso che porterà la squadra allo stadio e con diversi striscioni (dopo il volantino di ieri per elogiare tecnico e squadra) dentro e fuori l'impianto di Fuorigrotta. Un modo per far sentire la propria vicinanza per una gara che vale una stagione, l'appeal della Champions e soprattutto 50-60mln di euro che per la società farebbero la differenza nella crisi post-Covid per rilanciare le proprie ambizioni.

Napoli col fiato sospeso. E' il giorno dell'ultimo passo per il ritorno in Champions League e per farlo bisognerà battere il Verona di Juric al Maradona. Intanto sarà sicuramente l'ultima gara di Rino Gattuso da tecnico del Napoli, da mesi rassegnato ma con l'obiettivo chiarissimo di lasciare la squadra tra le prime quattro posizioni. Un risultato che porterebbe alla settima partecipazione Champions negli ultimi undici anni (dietro solo alle 9 della Juventus in Italia) di gestione De Laurentiis, presente questa sera allo stadio e che nel pomeriggio farà visita - ormai come da tradizione - all'hotel che ospita il ritiro della squadra.

Amici di Tuttonapoli, buonasera dal Maradona e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Verona!