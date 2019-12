RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Lazio 1-2: ko ingiusto per gli azzurrini!

da Frattamaggiore, Fabio Tarantino

16.21 - Triplice fischio! La Lazio batte 2-1 il Napoli! Gara incredibile: primo tempo con gli azzurrini in avani per il gol di D'Onofrio, nella ripresa rimonta biancoceleste ma viziata dal primo gol segnato nonostante evidente fallo su Labriola.

95' - Sgarbi lavora palla sulla sinistra, pallone per Vrakas che calcia col destro, nessun problema per Alia. Potrebbe essere questa l'ultima occasione della partita.

94' - Palmieri cade in area, proteste per un rigore, l'arbitro non interviene. Si accende una mini-rissa ma intanto si gioca. Finale incredibile.

93' - Vrakas va in porta da calcio di punizione, respinge Alia, sulla ribattuta Zanon calcia a lato. Rimessa per Alia.

92' - Fallo subito da Sgarbi sulla sinistra, punizione da ottima chance per il Napoli: mischione in area della Lazio, una delle ultime chance del match.

91' - Zanon sfonda sulla destra, subisce fallo, per l'arbitro tutto regolare. Grandi proteste in campo e sugli spalti. Intanto cambio per la Lazio: esce Moro, l'autore del 2-1, al suo posto entra Ndrecka.

90' - Cinque minuti di recupero.

87' - Cambio nella Lazio: entra Czyz per Bianchi. Intanto punizione per il Napoli, va Vrakas dalla destra, cross lento e morbido, nessun problema per Alia che poi resta a terra qualche secondo per un problema fisico alla schiena che sfuma immediatamente.

86' - Palmieri difende bene palla al limite, si procura lo spazio per il tiro ma col destro calcia a lato. Inizia a subentrare la stanchezza. Ci sta, dopo una partita ad alta intensità. Ma serve uno sforzo per raggiungere il pari.

85' - Ammonito Zilli per un brutto fallo su Zanoli.

84' - Vrakas va da solo, porta palla, tenta il tiro. Conclusione murata. Ma il Napoli resta in possesso del pallone.

81' - MORO! Tiro a giro del numero 10 della Lazio, la palla sfiora l'incrocio dei pali. Riparte il Napoli. Finale di gara tutto da vivere.

78' - Punizione di Bianchi, palla sulla barriera, riparte il Napoli.

78' - Cambio per Baronio: entra Vianni per D'Onofrio.

77' - Ammonito Esposito per proteste dopo un fallo concesso alla Lazio al limite dell'area.

76' - Doppio cambio per la Lazio: entra De Angelis per Shoti ed esce Nimmermeer e al suo posto entra Zilli.

75' - VRAKAS! Spunto di Palmieri, la palla arriva al greco che calcia di prima intenzione. Tiro potente che si spegne di poco a lato. Primo squillo del neo entrato. Intanto ammonito Alia per perdita di tempo.

74' - Terzo cambio nel Napoli: esce Marrazzo ed entra Vrakas.

73' - PALMIERI! Sgarbi serve Palmieri, tiro potente sul primo palo, Alia smanaccia in corner. Da parte del Napoli un vero e proprio assedio.

72' - Nuovo calcio d'angolo, stavolta Sgarbi - sempre sul secondo palo - prova il cross ma viene intercettato. Resta in attacco il Napoli.

71' - SGARBI! CHE PARATA ALIA! Corner di Marrazzo, palla sul secondo palo per Sgarbi che stoppa e calcia, grande risposta del portiere. Sarà ancora corner.

70' - Va direttamente in porta Marrazzo, tiro a giro che il portiere blocca in due tempi. Riparte la Lazio.

69' - Reazione del Napoli, fallo subito da Palmieri sulla destra, punizione da ottima chance per la squadra di Baronio.

67' - MORO! GOL DELLA LAZIO! Tiro di Nimmermeer, para Idasiak, la palla arriva a Moro che di testa a porta vuota segna. Ora è 2-1 per la Lazio. Gara ribaltata. Secondo tempo da dimenticare, fin qui, per il Napoli.

65' - Ancora un'interruzione: dopo un contrasto di terra cade male con la schiena Armini che si rialza dopo l'intervento dei medici. Da qualche minuto si sta giocando pochissimo con gioco spezzettato.

61' - Gioco fermo, resta a terra un giocatore della Lazio dopo un fallo subito da Palmieri. Il gioco riprende dopo pochi secondi.

59' - BERTINI! Tiro potente dal limite col destro per il numero 8, la palla termina sul fondo. Ma la Lazio dopo il pari si è rianimata e ha alzato il baricentro. Napoli in affanno.

58' - Esce anche Vrikkis: al suo posto Zanon che prenderà il suo posto sulla corsia destra.

58' - Primo cambio: fuori Mamas, al suo posto Esposito. Ma rischia di non farcela neppure Vrikkis dopo l'infortunio.

57' - Problemi fisici per Vrikkis, che resta a terra. Necessario l'intervento dei sanitari del Napoli.

56' - Falbo ci riprova, la palla termina sul fondo. Rimessa per Idasiak. Intanto è quasi pronto il primo cambio per Baronio.

55' - Verticalizzazione al buio di Mamas, palla regalata alla Lazio. Da qualche minuto è cominciata un'altra partita e ora può succedere di tutto.

52' - L'inerzia della gara è cambiata completamente, la Lazio ha preso coraggio dopo il gol del pari viziato da evidente fallo.

51' - Per le proteste ammonito anche un membro della panchina del Napoli. Infuriato anche Baronio con l'arbitro.

50' - FALBO! PAREGGIA LA LAZIO! Tiro dalla distanza del numero 3 e palla in rete, ma grandi proteste da parte del Napoli per un fallo netto subito da Labriola che è stato ostacolato nel tentativo di pressare lo stesso Falbo.

49' - LABRIOLA! Palmieri dalla destra serve in area Labriola che stoppa di petto e prova una rovesciata. Palla a lato.

48' - Brutto fallo subito da Zedadka, punizione a centrocampo per il Napoli. Nessun cambio per le due squadre.

46' - Riparte la partita. Prima palla al Napoli.

15.17 - Fine primo tempo: squadre al riposo col Napoli in vantaggio grazie al gol del suo difensore.

46' - D'ONOFRIO!!! GOL DEL NAPOLI! Corner di Marrazzo, testa di Zanoli, para il portiere, sulla respita il 5 azzurro con forza deposita in rete. Vantaggio meritato! Bellissimo abbraccio dei calciatori a Baronio dopo la rete. Un gol importantissimo.

45' - Assegnato un minuto di recupero.

44' - Dall'altra parte Sgarbi pescato in posizione di fuorigioco, vano il tiro alto di Palmieri in area. Non c'è un attimo di sosta, partita molto bella.

43' - OCCASIONE LAZIO! Doppio tiro di Bertini in area, per due volte rimpallato. Sulla seconda conclusione mura Zedadka e la palla va in corner. Dalla bandierina nulla di fatto, esce Idasiak che blocca.

42' - PALMIERI! Il numero 9 del Napoli sfonda in area, supera un avversario, si porta la palla sul mancino e calcia ma strozza troppo la conclusione che termina addirittura in fallo laterale.

40' - Tante le chance del Napoli per passare in vantaggio in questo primo tempo. Manca solo il gol.

39' - OCCASIONE NAPOLI! Il tiro di Labriola sbatte sulla barriera, un rimpallo favorisce Zedadka che calcia, conclusione rimpallata da un difensore e il Napoli protesta per un presunto fallo di mano. L'arbitro lascia correre.

38' - Fallo subito da Mamas al limite dell'area, ottimo chance per il Napoli. Siamo vicinissimi alla linea dell'area di rigore, calcerà Labriola col suo destro.

37' - Per fortuna si rialzano entrambi e il gioco può riprendere.

36' - Scontro di gioco fortuito tra Labriola e Kalaj, quest'ultimo resta a terra, necessario l'intervento dei sanitari.

34' - OCCASIONE LAZIO! Armini sfonda sulla destra, cross al centro per Nimmermeer che anticipa tutti, anche Idasiak, ma manda alto. Si salva il Napoli.

33' - Cambio campo per il Napoli, da destra si va a sinistra, Zedadka stoppa bene ma è in posizione di fuorigioco.

31' - Fase equilibrata del match, è sempre il Napoli a fare la partita, fino a questo momento la Lazio ha fatto davvero poco per impensierire Idasiak.

28' - PALMIERI! Rilancio errato del portiere su pressing del Napoli, la palla arriva al limite dell'area a Palmieri che calcia al volo ma spedisce alto. Poteva fare molto meglio, nell'esecuzione è stato frettoloso.

27' - Banale palla persa dal Napoli con Idasiak che rilancia sulla sinistra regalando rimessa alla Lazio. Tutto nasce da un lento giro palla del Napoli.

25' - Ennesimo errore in fase di scarico da parte di Nimmermeer che sbaglia completamente l'appoggio ad Anderson regalando palla al Napoli.

23' - In archivio metà di un vivace primo tempo ma resiste l'equilibrio. Si resta sul punteggio di zero a zero.

22' - Cross dalla sinistra di Marrazzo, di testa la sfiora Sgarbi, la palla arriva a destra per Vrikkis che la rimette al centro, interviene Zedadka che la stoppa di mano. Punizione per la Lazio.

21' - Primo giallo del match: ammonito Shoti per fallo su Labriola a centrocampo.

19' - Grande dinamismo nei giocatori del Napoli, lo spirito è quello giusto, anche Baronio è soddisfatto dalla panchina. Ma serve, ovviamente, il gol.

17' - Bell'azione tra Palmieri e Zedadka sulla sinistra, quest'ultimo prova a servire il compagno in area ma Palmieri viene chiuso provvidenzialmente.

15' - Zanoli verticalizza ma la Lazio intercetta e riparte. Contropiede potenziale che sfuma subito. Riparte il Napoli.

14' - Ottimo avvio di gara da parte del Napoli che si sta difendendo con ordine e riparte creando potenziali pericoli. Già due le chance per passare in vantaggio, entrambe con Palmieri.

12' - PALMIERI! Dagli sviluppi di calcio di punizione la palla arriva al numero 9, tiro secco col destro, palla destinata in porta ma il piede di un difensore l'allontana. Sarà corner.

10' - Nuovo cross di Sgarbi sulla destra, c'erano 4 azzurri in area, ma il suo traversone è rasoterra e viene allontanato dalla difesa. Ma il Napoli resta in zona offensiva.

9' - Il Napoli sfonda a destra, la palla arriva a Sgarbi che crossa dal fondo ma il suo traversone è impreciso e si spegne sul fondo.

8' - Ritmi alti in questo avvio di gara, le squadre si stanno studiando senza rinunciare ad attaccare, ognuna con le proprie armi a disposizione.

7' - La Lazio si appoggia al suo centravanti, Nimmermeer, che sbaglia l'assist a un compagno sull'esterno e regala rimessa al Napoli.

4' - Dopo la difesa a 4 utilizzata in Youth League, il Napoli è tornato al 3-5-2, c'è Zanoli al centro della difesa al posto dello squalificato Senese.

2' - CHE OCCASIONE PER PALMIERI! Lancio lungo di Zedadka, il portiere Alia esce a vuoto, palla per Palmieri che dalla distanza prova a centrare la porta ma con l'esterno manda a lato. Non era facile perché era pressato da un avversario che aveva anche superato con un pallonetto.

14.31 - Partiti! Calcio d'inizio affidato ai biancocelesti.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Manzi, Zanoli, D'Onofrio; Vrikkis, Marrazzo, Mamas, Labriola, Zedadka; Palmieri, Sgarbi. A disp.: Daniele, Zanon, Potenza, Esposito, Vrakas, D’Amato, Cioffi, Cavallo, Vianni. All.: Roberto Baronio.

LAZIO (4-3-3): Alia; Armini, Kalaj, Franco, Falbo; Shoti, Bianchi, Bertini; Anderson, Nimmermeer, Moro. A disp.: Marocco, Peruzzi, De Angelis, Ndrecka, Czyz, Shehu, Cesaroni, Russo, Zilli, Moschini. All.: Leonardo Menichini.



Arbitro: Federico Fontani (sez. Siena).

Assistenti: Gregori - Mittica.

Amici di Tuttonapoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Lazio, match valido per la 12esima giornata del campionato Primavera 1. Gara fondamentale, scontro diretto per la salvezza. Azzurrini a 9 punti, biancocelesti a 10, reduci da due ko di seguito. Il Napoli ha vinto l'ultima 3-0 sul campo del Genoa.