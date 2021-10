RILEGGI LIVE - Roma-Napoli 0-0, si ferma la striscia del Napoli dopo 95' intensi ed aperti

19.59 - Termina qui. Finisce 0-0 all'Olimpico un match vibrante, azzurri al primo pareggio in camionato dopo 8 vittorie consecutive. Spalletti espulso dopo il fischio finale: applauso a Massa e malinteso, l'arbitro espelle il tecnico azzurro.

95' - GIALLO PER MERTENS, fallo tattico sulla ripartenza di Zaniolo.

94' - GIALLO PER VERETOUT

94' - GIALLO PER KARSDORP

19.53 - Concessi cinque minuti di recupero.

90' - Sugli sviluppi di un corner per la Roma Mancini salta su Ospina e commette fallo: sfuma l'azione.

88' - GOL ANNULLATO A OSIMHEN! Fabian scodella in area per Osimhen, il cui colpo di testa trafigge Rui Patricio. Si alza però la bandierina: fuorigioco del nigeriano.

83' - Tentativo di Elmas dalla distanza: Rui Patricio è ben piazzato e blocca in due tempi.

81' - Cambio per il Napoli: fuori Insigne, dentro Mertens.

81' - ROSSO PER MOURINHO! Il tecnico della Roma viene espulso dopo aver calciato una bottiglietta per una decisione dell'arbitro.

74' - Vina combina con Pellegrini sulla sinistra e crossa basso per Abraham: Ospina blocca benissimo in uscita bassa e viene colpito alla mano dal numero 9 della Roma. Ancora un possibile giallo non dato all'inglese.

72' - MANCINI! Il difensore della Roma schiaccia di testa sul secondo palo da una punizione, palla di un soffio fuori.

70' - Doppio cambio per il Napoli: escono Zielinski e Politano, entrano Elmas e Politano.

69' - Palla larga per Zaniolo, su cui scala Koulibaly. L'ex Inter serve Pellegrini in profondità: conclusione di prima del capitano, palla a lato.

66' - Secondo cambio per la Roma: fuori Mkhitaryan, dentro El Shaarawy.

66' - PELLEGRINI! Palla dolce di Karsdorp sulla testa di Koulibaly per Pellegrini, il capitano giallorosso arriva in scivolata e tira al volo, ppalla di poco fuori.

65' - Tiro da fuori area di Mkhitaryan, para in due tempi Ospina senza problemi.

63' - OSIMHEN! TRAVERSA! Stacco imperioso sul calcio d'angolo, la palla pizzica la traversa e termina fuori.

62' - Nel tentativo di anticipare Osimhen Mancini e Ibanez si scontratno tra di loro e finiscono sul palo. Dopo le cure dei sanitari i due giallorossi riprendono il match.

60'- OSIMHEN! PALO! Gran palla di Fabian per Politano che la mette al centro, arriva tra i due centrali giallorossi Osimhen che la manda sul palo. A porta vuota Mario Rui non riesce a ribadire in rete, palla deviata in angolo.

56' - Insigne scodella in area per Anguissa, che controlla col petto e finisce a terra dopo una pizzicata sul tallone da parte di un difensore giallorosso. Per l'arbitro è tutto regolare. Dopo il check al VAR si continua.

53' - Mario Rui lavora un altro ottimo pallone sulla sinistra. Scarico su Osimhen, che entra in area ma perde palla.

52' - C'é solo il Napoli in questo inizio di ripresa, prolungato possesso palla degli azzurri nella metà campo giallorossa.

46' - POLITANO! Parte forte il Napoli, classica palla di Insigne per il taglio sul secondo palo, Politano non ci arriva per millimetri.

19.08 - Inizia il secondo tempo.

18.52 - Termina qui il primo tempo.

48' - Cross per Abraham, che alza il piede e colpisce sul volto Zielinski. Il Napoli protesta per un giallo: Abraham è già ammonito.

18.49 - Concessi 3' di recupero.

45' - Ad inizio azione Osimhen si scontra colpito dal gomito di Mancini e finisce a terra, avendo una piccola reazione sul difensore. Si scatena un piccolo parapiglia. Tutto regolare per Massa: si riprende a giocare.

45' - Insigne tenta di nuovo il tiro a giro, conclusione rasoterra bloccata da Rui Patricio.

44' - Politano fa partire il traversone e trova MArio Rui. Scarico su Fabian Ruiz, la cui conclusione viene murata.

42' - INSIGNE! Il capitano calcia in porta con un potente tiro a giro, palla non troppo lontana dall'incrocio dei pali.

39' - Insigne lancia per Osimhen, conclusione respinta da Rui Patrizio ma il guardalinee sventola la bandierina: posizione dubbia.

36' - Da Insigne per Osimhen, palla al centro rimpallata che torna al nigeriano che calcia fuori. L'azione però viene fermata per il fuorigioco di Osimhen.

33' - Zaniolo la mette al centro cercando sul primo palo Abraham, Rrahmani lo anticipa bene in angolo.

32' - ZIELINSKI! Gran botta del polacco da fuori area, palla al lato della porta giallorossa.

30' - GIALLO PER ABRAHAM. L'inglese rientra in campo senza il consenzo dell'arbitro e viene ammonito.

29' - Abraham di nuovo a terra, l'inglese dopo le cure mediche prova a continuare.

28' - ABRAHAM! Si riparte e l'inglese che sembrava pronto ad uscire scatta su un lancio di Cristante, conclusione che esce di pochissimo.

27' - Problemi alla caviglia per Abraham, l'inglese si siede a terra, gioco e fermo.

26' - Rimpallo in area del Napoli su cross di Kardsorp, la palla termina tra le braccia di Ospina.

20' - POLITANO! Punizione dal vertice destro dell'area di rigore, tiro a giro sul secondo mano che sfiora l'incrocio dei pali e termina sul fondo.

19'- GIALLO PER MOURINHO. Politano punta Vina che lo stende prima dell'area della Roma, il tecnico giallorosso protesta e Massa l'ammonisce.

14' - OSIMHEN! Mario Rui lancia lungo verso Osimhen in area. Conclusione del nigeriano rimpallata da Mancini.

13' - Di Lorenzo guadagna il fondo sulla destra, prova a rientrare sul mancino e viene chiuso da Vina: palla in calcio d'angolo. Sul corner il Napoli prova uno schema il guardalinee non si accroge del tocco di Zielinski e fa interrompere il gioco a Massa.

9' - Si scalda Meret, ma nessun problema per il colombiano che torna tra i pali dopo le cure mediche.

8' - Dal calcio d'angolo Zaniolo colpisce di testa: la palla esce larga di poco. Nella mischia in area rimane a terra per qualche secondo Ospina.

7' - Pellegrini dal limite si gira e tira in porta: palla deviata in corner.

5' - Il Napoli prende campo, cross di Mario Rui per Osimhen, Rui Patricio blocca.

1' - La Roma parte all'attacco, con grande aggressività. Karsdorp fermato in scivolata in area da Koulibaly.

18.00 - Partiti!

17.57 - Le due formazioni fanno il loro ingresso sul terreno di gioco: quasi tutto pronto per il fischio d'inizio.

17.30 - Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita di Roma-Napoli.

Il Napoli è la squadra peggiore da affrontare in questo momento?

“Sarà una bella partita, sappiamo che dobbiamo vincere e siamo carichi. Ci mancava uno stadio così e daremo il 100% per portarla a casa”.

Come hai visto i ragazzi in questi due giorni?

“Abbiamo voglia di rivincita, giovedì abbiamo fatto una brutta prestazione e siamo carichi, dovrà essere per forza un’altra storia”.

Giocherai più basso per arginare Osimhen?

“Abbiamo fatto bene tutte le partite, dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto in campionato e dimostrare che siamo all’altezza della situazione”.

17.26 - Nel pre-partita di Roma-Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN il ds azzurro Cristiano Giuntoli: "Sensazioni positive prima delle partite e questo inizio super? Ci sono sempre, perché c’è la consapevolezza di fare tutto, in primis l’allenatore, lo staff e i ragazzi. Siamo convinti delle nostre forze ma anche con l’umiltà necessaria per affrontare una grande Roma".

Preoccupati per gennaio per le partenze per la Coppa d’Africa? "Onestamente in questo momento non ci stiamo pensando. Stiamo pensando di portare al livello Mertens, che è stato fermo per diverso tempo e Demme, che ha avuto un brutto infortunio a inizio stagione".

Osimhen? "E’ un calciatore che ci abbiamo puntato molto, si sta rivelando su quello che abbiamo puntato. Lo trovavamo molto impattante sulle gare e così è stato. Siamo molto contenti non solo di lui ma anche degli altri ragazzi”.

16.43 - Sono ufficiali le formazioni di Roma-Napoli. Spalletti rilancia i sette uomini risparmiati, dall'inizio o a gara iniziata, in Europa League contro il Legia Varsavia. Tra i pali Ospina si riprende il posto da titolare. In difesa tornano Rrahmani e Mario Rui, nella linea difensiva con Koulibaly e Di Lorenzo. A centrocampo di Fabian in coppia con Anguissa e Zielinski a sdoppiarsi nel doppio ruolo di mezzala e trequartista. In attacco sciolto l'ultimo dubbio con Politano che vince il ballottaggio con Lozano e affianca Insigne e Osimhen.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

Statistiche - Il Napoli non ha mai vinto nella sua storia tutte le prime nove gare giocate in un campionato di Serie A: le uniche due squadre italiane a riuscire in questa impresa furono la Roma di Rudi Garcia nel 2013/14 (arrivò a 10 su 10) e la Juventus 2005/06 (si fermò a nove). Non solo: il Napoli ha vinto le ultime otto trasferte in Serie A, solamente nel 2017 ha fatto meglio, con la propria striscia record di nove successi esterni di fila mentre dall'altro lato la Roma ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe in Serie A: i giallorossi non fanno meglio da una striscia di 15 terminata nel 2017.

Le ultime sulla Roma - Mourinho senza i soliti Smalling e Spinazzola ma rilancia tutti i titolari tenuti a riposo in Europa League proprio per la sfida delicatissima con il Napoli. In difesa Mancini ed Ibanez con Karsdorp e Vina ai lati; a centrocampo Cristante e Veretout mentre è sciolto il dubbio legato a Zaniolo che verrà rischiato e farà dunque parte del terzetto con Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Abraham.

Le ultime sul Napoli - Spalletti rilancia gli elementi risparmiati, dall'inizio o a gara iniziata, contro il Legia (solo Koulibaly e Di Lorenzo hanno giocato 90'). L'unico dubbio che resta in piedi riguarda l'esterno destro offensivo ma Politano parte in vantaggio su Lozano nella logica della solita alternanza. Per il resto nessun dubbio sul ritorno di Rrahmani e Mario Rui, nella linea difensiva con KK e Di Lorenzo, a centrocampo di Fabian in coppia con Anguissa ed in attacco con Zielinski ed Insigne nel terzetto dietro Osimhen.

Dopo il rilancio europeo, il Napoli va alla conquista dell'Olimpico di Roma con l'obiettivo della nona vittoria di fila in campionato che significherebbe il nuovo record del club partenopeo e la risposta al Milan vittorioso nell'anticipo. Di fronte però ci sarà la squadra di Josè Mourinho che andrà a caccia del riscatto dopo la storica figuraccia europea col Bodo e lo scossone voluto dal portoghese nel post-partita, attaccando da un lato tutte le seconde linee ma dall'altro responsabilizzando ulteriormente i 12-13 titolari utilizzati finora. L'insidia è sicuramente la produzione offensiva della Roma che finora è infatti la squadra che ha calciato di più (17 tiri di media) ma che per conclusioni in porta scivola al 5° posto (il Napoli invece sale al primo) e, nonostante diverse gare manifestando pochissimo equilibrio, ha subito solo 4 tiri in più dei partenopei (71 contro i 75 giallorossi)

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Roma-Napoli