RILEGGI LIVE - Sampdoria-Napoli 0-2, è finita: un gol per tempo e gli azzurri stendono la Samp!

Termina 0-2 il match di Marassi. Dopo 45 minuti chiusi sull’1-0 per il Napoli, nella ripresa la Samp preme e si rende più volte pericolosa, ma senza riuscire a segnare. Nel finale una ripartenza letale di Osimhen chiude i conti. Tre punti fondamentali per continuare la corsa Champions.

16.54 - Finisce il secondo tempo!

93' - La Samp prova a sfondare a destra con Candreva. Mario Rui però legge bene la situazione.

90’ - L’arbitro concede sei minuti di recupero.

90' - Sostituzione per il Napoli: fuori Insigne, dentro Elmas. Esce anche Fabian ed entra Bakayoko.

89' - Palla in verticale per Gabbiadini: controllo e tiro centrale, blocca Ospina.

87' - GOOOL DEL NAPOLIIIII! Palla persa dalla Samp e verticalizzazione immediata per Osimhen che brucia Yoshida. Il nigeriano calcia forte e batte Audero

85' - Doppio cambio per la Samp: escono Jankto e Damsgaard ed entrano Verre e Leris.

82' - Insigne col sinistro serve Mertens a rimorchio. Il belga apre troppo e conclude a lato.

78' - Cartellino giallo a Lozano per un fallo su Audero. Il messicano era diffidato.

76' - GOL ANNULLATO ALLA SAMP! Sugli sviluppi di un corner, Thorsby va più in alto di tutti e insacca. L'arbitro va al VAR e si rende conto che il norvegese aveva commesso fallo. Si resta sullo 0-1.

74' - Sostituzione per il Napoli: dentro Lozano per Politano e Zielinski lascia il campo a Mertens.

70' - Insigne prova a lanciare in profondità Osimhen. Colley è in anticipo e chiude.

67' - Cambio per la Samp: esce Quagliarella ed entra Keita.

66' - Zielinski appoggia per Insigne, che ci prova col sinistro. Palla alta sopra la traversa.

64' - Altra parata di Ospina, stavolta sul sinistro di Gabbiadini.

61' - Apertura per Quagliarella, che calcia centrale. Blocca Ospina in due tempi.

60' - Palla in profondità a cercare Osimhen. Il nigeriano è beccato però in offside.

57' - Sull'azione successiva Ospina si scontra con Gabbiadini ed entrambi restano a terra. Nulla di grave.

56' - Osimhen serve Fabian perfettamente che tira da fuori e trova la risposta di Audero. Sulla ribattuta c'è Insigne a ribadire verso la porta, ma il portiere è bravo e con un gran riflesso dice ancora di no.

54' - Fabian recupera palla a centrocampo, percussione e sinistro da fuori. Palla che non centra lo specchio della porta.

51' - ZIELINSKI! Ripartenza letale del Napoli. Fabian al limite verticalizza per Zielinski che sterza e calcia in porta. Audero devia in angolo.

50' - Partenza vibrante della Samp. Cross di Jankto a cercare Gabbiadini. Bravo Koulibaly a smorzare in corner.

48' - Di Lorenzo di testa serve Osimhen, beccato però in posizione irregolare.

47' - Ammonito Koulibaly per un intervento su Bereszynski.

16.02 - Inizia il secondo tempo!

45' - Termina qui il primo tempo.

42' - POLITANO! Insigne allarga per Di Lorenzo, cross basso al centro, Politano anticipa tutti ma la palla finisce di poco sul fondo.

41' - Osimhen laciato in profondità, Audero esce con le mani al limite dell'area e anticipa di poco il centravanti azzurro.

37' - Politano per Di Lorenzo sulla sua corsia, cross lungo, Bereszynski di testa si rifugia in angolo.

35' - FABIAN!!! GOOOOOOOOOOL!!!! Azione stupenda del Napoli: Fabian al centro per Osimhen, che fa la sponda di tacco per Zielinski, tocco di prima per lo spagnolo che dal limite fa partire un gran sinistro che buca Audero!

30' - Il Napoli ha preso il controllo del match, la Samp si chiude e prova a ripartire.

26' - Sul corner Colley pesta il piede di Manolas che crolla a terra e si contorce dal dolore. Per l'arbitro e il Var non ci sono gli estremi del rigore.

25' - INSIGNE! Il capitano converge al centro e calcia a giro, conclusione deviata dai difensori e Audero salva in angolo.

24' - Giallo per Manolas: fallo al limite su Gabbbiadini.

22' - Zielinski, imbeccato da Insigne, mette al centro, Yoshida ribatte sul volto di Di Lorenzo, ancora il giapponese salva quasi sulla linea di porta.

21' - Osimhen lanciato in campo aperto, palla per Politano, che cerca subito Insigne. Candreva chiude in angolo.

16' - Ripartenza del Napoli con Zielinski che addomestica il pallone e scarica su Politano. Osimhen è solo in area, ma l'esterno azzurro pasticcia e l'azione sfuma.

15' - Spinge la Samp: tre calci d'angolo consecutivi.

10' - Bella combinazione tra Di Lorenzo e Politano, cross basso del terzino, Insigne in area viene anticipato di poco.

8' - Insigne entra in area e dalla sua mattonella fa partire un tiro che colpisce Osimhen sul fondo schiena.

5' - Zielinski! Politano sfonda a destra e mette al centro per il polacco che di sinistro alza troppo la palla.

3' - Inizio aggressivo della Samp che pressa alto.

15.00 - Partiti!

14.54 - Tutto pronto, squadre in campo!

14.45 - Le squadre rientrano negli spogliatoi

14.40 - Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sono cambiate tante cose nel calcio nell'ultimo anno, da quando c'è il Covid-19. Prima di programmare una stagione ci sono da valutare tante cose. Ci sono tanti calciatori importanti, allenatori e direttori sportivi a scadenza. Avremo tempo per parlarne, ora non dobbiamo assolutamente togliere l'attenzione da questa partita e le altre 8. Ranieri ha detto di voler finire la stagione nel miglior modo possibile. Il presidente Ferrero sta trattando personalmente sia con il mister che con Quagliarella. Proprio ieri ha rilasciato una dichiarazione importante, dicendo che finché lui sarà alla Sampdoria Quagliarella sarà alla Sampdoria. Fabio è il simbolo di questa Sampdoria, deve rassicurarlo, rimarrà con noi. Di me non ha parlato, anzi ne approfitto per dire che deve accelerare le cose (ride, ndr)".

Vede spiragli di una permanenza di Ranieri o crede sia stato colpito nell'orgoglio e andrà via? "Mi auguro sempre che Ranieri resti alla Sampdoria. E' arrivato qui, ci ha salvati in un momento difficilissimo. I nostri 36 punti sono un risultato importante, che a inizio stagione non avremmo immaginato. Mi auguro che rimanda. Ferrero e Ranieri sono due prime donne, a volte fanno qualche capriccio".

14.20 - Jakub Jankto, centrocampista della Sampdoria, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Rispetto all'anno scorso ci siamo praticamente salvati, ma dobbiamo migliorare quanto fatto nel girone d'andata, ossia 26 punti. Miglioriamo la classifica e vediamo cosa succede. Sicuramente non ci sarà leggerezza, scenderemo in campo con la determinazione giusta. Il Napoli è una grandissima squadra, combatte per la Champions, ma noi vogliamo vincere proprio come loro, nessuna delle due vuole pareggiare e questo potrebbe far venir fuori una bella partita".

13.45 - FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso opera 5 cambi rispetto al recupero di mercoledì con la Juventus. Tra i pali torna Ospina, mentre in difesa si rivedono dal 1' Manolas e Mario Rui, a completare il pacchetto arretrato Di Lorenzo e Koulibaly. A centrocampo confermata la coppia Fabian-Demme. Nei tre dietro la prima punta stavolta è Politano a partire titolare a destra con Lozano pronto a subentrare nella ripresa, al centro Zielinski e a sinistra Insigne. In attacco Mertens si accomoda in panchina, sarà Osimhen il punto di riferimento più avanzato. Nella Sampdoria recupera in extremis il difensore giapponese Yoshida che giocherà al centro della difesa in coppia con Colley.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Augello, Yoshida, Colley, Bereszynski; Candreva, Thorsby, Damsgaard, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

Lorenzo Insigne del Napoli ha segnato sei reti contro la Sampdoria in Serie A, solo contro la Fiorentina ha fatto meglio nel torneo (otto).

Fabio Quagliarella ha realizzato un gol in ciascuna delle tre sfide con la maglia della Sampdoria al Ferraris contro il Napoli in campionato. Il classe ‘83 ha segnato otto reti contro i partenopei in Serie A, a partire dal 2000 nessuno ha fatto meglio contro il Napoli nel torneo, al pari di Antonio Di Natale.

Non mancheranno le novità di formazione rispetto alla sfida con la Juventus, gestendo così anche le energie dopo l'infrasettimanale. A partire dai pali con il recupero di Ospina, ma anche in difesa si preannunciano due novità: in coppia con Koulibaly dovrebbe tornare Manolas, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui che a sinistra si riprende il posto su Hysaj dopo la prova disastrosa di Torino. In mediana si va verso la conferma di Demme-Fabian mentre in attacco il quarto cambio è rappresentato da Politano, che a destra potrebbe essere preferito a Lozano, nel terzetto con Zielinski ed Insigne, ed in attacco il quinto volto nuovo da titolare sarà con ogni probabilità Osimhen, apparso decisamente più brillante rispetto a Mertens. Una chance importante per il nigeriano: può prendersi finalmente il Napoli dopo le tante vicissitudini vissute in questa stagione.

Il Napoli è di scena a Genova senza margine d'errore in chiave Champions. Il gruppo di Gattuso è reduce dal ko di Torino e sul campo della Sampdoria è chiamato a riprendere il passo smarrito allo Stadium, dove ha interrotto una serie di quattro vittorie di fila. Considerando il trend dell'Atalanta e la Juventus difficilmente fuori dalla Champions, la vittoria del Milan nell'anticipo di certo non aiuta i partenopei che non hanno altro risultato che la vittoria, peraltro in una sfida delicata anche perché precede gli ultimi big-match della stagione contro Inter e Lazio

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Napoli