RILEGGI LIVE - Verona-Napoli 1-3 (27' Politano, 43', 55' Kvara, 60' Lazovic): gli azzurri espugnano il Bentegodi!

Il Napoli reagisce e sbanca il Bentegodi! 3-1 all’Hellas Verona grazie alla doppietta di Kvaratskhelia e al gol di Politano.

16:56 - FINISCE QUI!

90' - ZERBIN! Conclusione di uno dei nuovi entrati in casa Napoli e respinta di Montipò.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

87' - Lindstrom serve al centro Gaetano, che non crea troppi problemi a Montipò.

83' - Ultime due mosse di Garcia che inserisce Zerbin e Gaetano al posto di Politano e Zielinski.

80' - Lindstrom strattona Tchatchoua e viene ammonito.

78' - Sostituzione anche per il Verona: Djuric lascia il posto ad Henry.

76' - Cambio per il Napoli: esce Kvaratskhelia ed entra Lindstrom.

76' - LAZOVIC! Conclusione dal limite del serbo, bravo Meret che para in due tempi dopo una deviazione di Natan.

74' - SIMEONE! Assist di Zielinski, l''argentino di gira e va al tiro col destro ma per poco non trova la porta.

73' - BONAZZOLI! CHE PARATA DI MERET! Zampata su passaggio da destra di Faraoni e miracolosa deviazione del portiere azzurro.

72' - CAJUSTE! Magia di Zielinski per lo svedese, il cui diagonale termina di un soffio a lato.

71' - POLITANO! Kvara serve il compagno di reparto, che va sul sinistro e calcia trovando il muro di Tchatchoua.

69' - DJURIC! Colpo di testa su traversone da sinistra e pallone di poco sul fondo.

66' - Doppia sostituzione in casa Napoli: escono Raspadori e Mario Rui ed entrano Simeone e Zanoli.

66' - RASPADORI! Punizione battuta dall'ex Sassuolo e deviazione di Montipò in angolo.

65' - Ammonito Bonazzoli per un fallo su Lobotka.

62' - Altro cambio nel Verona: fuori Doig, dentro Tchatchoua.

60' - GOL DEL VERONA! Cross di Faraoni, il pallone viene lisciato da Rrahmani e respinto corto da Di Lorenzo. Ne approfitta Lazovic, che scarica un bolide alle spalle di Meret.

55' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!! Ripartenza letale del Napoli con Politano che lancia in campo aperto Kvaratskhelia: il georgiano arriva a tu per tu con Montipò e cala il tris.

52' - Doig spinge sulla sinistra e fa partire un cross, con palla allontanata di testa da Mario Rui.

49' - KVARATSKHELIA! Destro al volo splendido su corner battuto da Politano, il pallone però si alza e termina sul fondo.

48' - Subito pericoloso Bonazzoli, con un tentativo respinto da Meret.

46' - Doppio cambio all'intervallo per il Verona: fuori Amione, Ngonge e Serdar e dentro Terracciano e Bonazzoli e Lazovic.

16:07 - INIZIA LA RIPRESA!

Napoli in vantaggio al Bentegodi all'intervallo contro il Verona: decidono fin qui le reti messe a segno da Politano e Kvaratskhelia. Squadre negli spogliatoi.

15:49 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

45' - Saranno tre i minuti di recupero.

44' - Dopo il gol di Kvara, tensione tra Faraoni e Mario Rui: l'arbitro Abisso ammonisce entrambi.

43' - GOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Contropiede perfetto del Napoli, con Politano che serve Kvara. Il georgiano entra in area, si porta il pallone sul mancino e punisce Montipò sul primo palo dopo essersi liberato di Magnani.

41' - Il Napoli continua a palleggiare e gestisce il vantaggio senza troppi problemi.

39' - Intervento in ritardo di Magnani su Kvaratskhelia: fallo e giallo per il difensore del Verona.

35' - SERDAR! Il centrocampista va al tiro dall'interno dell'area dopo un filtrante di Faraoni: la palla termina di poco sopra la traversa.

32' - Raspadori cade in area dopo un contatto con Dawidowicz, ma l'arbitro decide di lasciar correre.

31' - RASPADORI! Tentativo dell'ex Sassuolo sugli sviluppi di un angolo e chiusura nuovamente in corner di Magnani.

28' - CAJUSTE! Palla in area per il centrocampista, che a tu per tu con Montipò si fa parare il tiro dal portiere veronese. Ci prova poi Politano, ma non trova la porta.

27' - GOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIIIII!!!! Azione corale del Napoli che si sviluppa sull'out mancino: Raspadori mette al centro un cross morbido e preciso per Politano che calcia col mancino di prima intenzione e infila Montipò.

23' - RASPADORI! Mario Rui tocca per Raspadori che calcia forte e angolato col destro: Montipò devia in corner.

22' - Raspadori viene messo giù da Dawidowicz all'altezza della trequarti sinistra: punizione per il Napoli.

18' - Zielinski s'inventa un passaggio in area per Raspadori, anticipato da Montipò che esce tempestivamente.

15' - POLITANO! L'esterno del Napoli si mette in proprio, punta l'avversario e fa partire un mancino insidioso: Montipò alza sopra la traversa.

12' - Lobotka serve l'inserimento centrale in area di Cajuste, anticipato da Dawidowicz che spazza in calcio d'angolo.

10' - Cajuste tenta il passaggio in area per Raspadori, tagliato fuori da Dawidowicz che favorisce la parata di Montipò.

7' - RASPADORI! Punizione laterale battuta direttamente verso la porta, respinge Montipò.

3' - Meret ancora protagonista, alzando sopra la traversa un pallone colpito di testa da Magnani.

2' - DAWIDOWICZ! Inizio fortissimo del Verona! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il polacco colpisce di testa a pochi passi da Meret, bravissimo a deviare in corner.

15:00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH!

14:56 - Entrambe le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

14:52 - Il centrocampista del Napoli Jens Cajuste ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida esterna sul capo del Verona: "L'inserimento è stato eccellente. Non mi aspettavo un trattamento del genere da parte del club, per me e per la mia famiglia".

14:48 - Il ds del Napoli Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida esterna sul capo del Verona: "La serenità la troviamo all'interno del ostro centro sportivo. Abbiamo la cultura del lavoro. Abbiamo avuto diversi infortunati a cui si è aggiunto oggi Elmas che ha subito qualche postumo dal doppio impegno, ma lavoriamo, cerchiamo di trovare serenità e di isolarci dalle voci.

Rudi Garcia? La fiducia è piena, ma chi lavora nel calcio è sempre legato ai risultati. Massimo rispetto per lui e, prima della Fiorentina, venivamo da partite fatte bene. Puntiamo a ritrovare quelle condizioni. Osimhen? Nelle prossime settimane ci sarà un confronto tra il presidente e il suo entourage. Fa parte del gioco che un po' di tempo ci voglia per pensarci".

14:43 - L'esterno del Verona Josh Doig ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro il Napoli: "L'anno scorso è stato difficile, quest'avvio è stato diverso e abbiamo fatto ottime prestazioni. Dobbiamo continuare così".

14:42 - Il ds del Verona Sean Sogliano ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro il Napoli: "Oggi incontriamo la squadra che ha vinto il campionato, dovremo fare una grande partita. Dovremo mettere in campo orgoglio e agonismo, quando si gioca contro una squadra più forte queste caratteristiche non possono mancare".

14:24 - Hellas Verona e Napoli aprono la nona giornata del campionato di Serie A. Al Bentegodi gli scaligeri affronteranno i campioni d'Italia, chiamati al riscatto dopo l'ultima sconfitta contro la Fiorentina. Sono note le formazioni ufficiali e a balzare all’occhio, oltre alla scelta di schierare Raspadori centravanti al posto di Simeone, è l’assenza di Eljif Elmas. Il macedone non figura in panchina e andrà in tribuna. Nei prossimi minuti capiremo se per problemi fisici o per scelta tecnica.

14:07 - Sono ufficiali le formazioni di Hellas Verona-Napoli, gara in programma alle 15 e valida per la nona giornata di Serie A. Assenze importanti per Garcia, privo di Anguissa, Osimhen ed anche di Juan Jesus. In porta c’è Meret, in difesa rientra Rrahmani in coppia con Natan nella linea con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo Cajuste prende il posto di Anguissa nel terzetto con Lobotka e Zielinski. In attacco Politano e Kvaratskhelia larghi con Raspadori punta centrale e non centrale.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Amione, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig; Serdar, Ngonge, Djuric; Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia Allenatore: Rudi Garcia

13:00 - Questa mattina ci sono stati degli scontri a Verona tra i tifosi del Napoli e quelli dell'Hellas. Il Questore di Verona, Roberto Massucci, ha emesso 36 daspo per i tifosi del Napoli e l'allontanamento dalla provincia. Gli ultras - riferisce la Questura - hanno compiuto un'azione premeditata, tutti incappucciati, e hanno cercato il contatto con la tifoseria locale. Sono stati inoltre fermati e identificati altri 300 tifosi nella zona del Quadrante Europa, più lontano dallo stadio. Al momento - riferisce Sky Sport - comunque la situazione sembra essere sotto controllo.

Le ultime sul Verona - Baroni deve fare a meno di Braaf e di Cabal e Hien che non è ancora al meglio. Recupera Dawidowicz che agirà nel terzetto difensivo con Magnani e Coppola (favorito su Amione), in mediana Folorunsho di proprietà Napoli e Hongla con Lazovic a sinistra (ma ha recuperato anche Doig) e Terracciano a destra favorito su Faraoni. In attacco Ngonge e Duda in supporto a Djuric favorito su Bonazzoli

Le ultime sul Napoli - Assenze importanti per Garcia, privo di Anguissa, Osimhen ed anche di Juan Jesus. In difesa però rientra Rrahmani che dovrebbe far coppia con Natan nella linea con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra (Olivera è rientrato solo oggi). In mediana nessun dubbio su Cajuste che prenderà il posto di Anguissa nel terzetto con Lobotka e Zielinski. In attacco Politano e Kvaratskhelia larghi con Simeone punta centrale, favorito su Raspadori.

Dopo due interminabili e pesantissime settimane, strapiene di polemiche, il Napoli torna in campo a Verona per provare a ripartire. La squadra si gioca già le posizioni altissime della classifica senza margine d'errore, considerando il divario che rischierebbe di dilatarsi clamorosamente, così come Rudi Garcia, confermato probabilmente più per mancanza di alternative al punto da far tornare sui suoi passi De Laurentiis e manifestargli fiducia in questi ultimi giorni. Di fronte ci sarà un Verona a sua volta a caccia di riscatto dopo un periodo negativo, ma che comunque ha una buona base di 8 punti (dovuti alle prime due giornate con 6 punti contro Empoli e Roma) nonostante problemi realizzativi (solo 5 reti) a cui ha sopperito con la quinta miglior difesa del campionato (8 gol subiti, uno in meno del Napoli).

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Verona-Napoli