RILEGGI LIVE - Verona-Napoli 3-1 (1' Lozano, 33' Dimarco, 62' Barak, 79' Zaccagni): azzurri rimontati!

Il Napoli crolla nel secondo tempo e dopo i passi falsi di Milan e Inter di ieri sciupa la possibilità di accorciare in classifica. Resta a 34 punti in classifica con una partita da recuperare. Termina 3-1 per il Verona.

16.56 - Finisce il secondo tempo

93' - Lozano controlla palla sul lato corto dell'area. Cross basso per Osimhen, anticipato dalla difesa scaligera.

92' - Azione personale di Politano che si accentra e calcia verso la porta. Tiro debole che termina di poco a lato.

91' - Il Napoli prova un forcing finale ma sbaglia molti passaggi facili e non riesce a creare palle gol.

90' - L’arbitro concede 4 minuti di recupero.

87' - Hysaj riceve in area e appoggia a Lozano. Sbagliato il filtrante centrale dell'albanese, recupera palla l'Hellas.

85' - Il Napoli prova ad attaccare in questo finale, senza troppa determinazione.

83' - Sostituzione anche per l'Hellas Verona: esce l'autore del 3-1 Zaccagni, entra Bessa.

82' - Doppio cambio per Gattuso: dentro Lobotka ed Elmas, fuori Zielinski e Bakayoko.

80' - Zaccagni viene ammonito per essersi alzato la maglia durante l'esultanza.

79' - ZACCAGNI! GOL DEL VERONA: Erroraccio di Mertens che sbaglia un tocco facile sulla trequarti. Intercetta Zaccagni che punta la porta e serve Di Carmine. Tiro in porta respinto da Meret, sulla respinta Barak crossa per Zaccagni che di testa cala il tris.

78' - Politano e Lozano si scambiano di nuovo posizione.

77' - Colpo al polpaccio subito da Di Lorenzo. Nulla di grave per lui che si rialza.

76' - Altro cambio nel Verona: dentro Lovato per Gunter.

74' - Faraoni lancia in profondità Di Carmine che vede un taglio in area di rigore di un suo compagno ma sbaglia il tocco.

72' - Calcio di punizione battuto da Ilic, sfera che finisce a lato, ma non di molto.

71' - Zaccagni punta la difesa del Napoli, Koulibaly commette fallo e viene ammonito.

71' - LOZANO! Maksimovic recupera palla e fa partire Lozano sulla destra. Tiro-cross del messicano, palla di un soffio a lato.

70' - Gattuso inverte le posizioni di Politano e Lozano: l'ex Inter a sinistra e il messicano a destra.

69' - Lozano riceve sulla sinistra da Hysaj. Uno contro uno con Tameze, poi cross da dimenticare, direttamente sull'esterno della rete.

67' - Il solito Zaccagni sfida Di Lorenzo che stavolta tiene bene e lo chiude in calcio d'angolo. Corner per il Verona.

64' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Demme e Petagna, dentro Politano e Osimhen.

62' - GOL DEL VERONA! Imbucata di Zaccagni al centro dell'area per Barak che sfrutta la difesa non perfetta del Napoli e la dormita di Bakayojo e con un bel diagonale batte Ospina.

61' - Primo cambio per il Napoli: esce Insigne, al suo posto Dries Mertens.

60' - Lozano prova a ripartire, ma viene steso da Magnani: fallo e giallo.

58' - Ilic batte col mancino, respinta di Meret sulla quale si fionda Lazovic che calcia fuori. Nessun problema per il Napoli.

56' - Doppio cambio per l’Hellas: fuori Kalinic e Dimarco, dentro Di Carmine e Magnani.

54' - Ammonito Di Lorenzo che ha interrotto una ripartenza veronese di Zaccagni.

53' - Pochi spazi per il Napoli, Verona che fa grande densità e gli ospiti sono costretti a girare la palla in attesa del varco.

52' - Insigne vede il taglio dentro di Petagna, prova a servirlo ma il passaggio è troppo lungo e Silvestri blocca la sfera.

50' - Al termine di un'azione lunghissima del Napoli, Bakayoko serve Lozano che prova a lanciare Di Lorenzo sulla fascia destra. Pallone impreciso che finisce sul fondo.

48' - Dawidowicz guadagna il fondo sulla destra. Cross morbido, Meret fa suo il pallone.

46' - Nessun cambio all'intervallo, confermati i ventidue del primo tempo.

16.06 Inizia il secondo tempo

All'intervallo è 1-1 tra Hellas Verona e Napoli: alla rete iniziale di Lozano ha risposto quella di Dimarco.

15.49 - FINE PRIMO TEMPO!

45' - Concessi 2 minuti di recupero.

43' - Contropiede del Napoli, col solito Lozano che parte a gran velocità. Stavolta Gunter tiene bene e ci mette una pezza.

42' - LOZANO! Koulibaly lancia in profondità per il messicano, solito uno contro uno con Dimarco, calcia verso Silvestri ma il pallone non coglie neanche lo specchio della porta.

41' - Gattuso ora è una furia in panchina perchè si rende conto che i suoi si sono un pò spenti e lasciano campo ai gialloblu.

39' - Napoli che ha accusato il colpo del pareggio subito, Zaccagni sfida un paio di avversari, la mette in mezzo per Lazovic e Meret deve compiere una parata non facile. Si salvano gli azzurri.

35' - Altra botta per Maksimovic, la terza della sua partita. Anche stavolta nulla di grave per lui.

33' - PAREGGIO DEL VERONA: Dimarco, fin qui uno dei giocatori più in difficoltà tra i padroni di casa, si lancia in attacco, sfrutta il buco difensivo del Napoli, raccoglie un cross di Faraoni e da centro area infila Ospina.

32' - Dawidowicz serve Faraoni: controllo e tiro, Koulibaly fa muro.

31' - Il Napoli attraverso il fraseggio manda a vuoto il pressing del Verona.

29' - Lancio in profondità per Lozano, che sfida ancora Dimarco. Cross morbido, Tameze intercetta in area.

27' - Erroraccio di Maksimovic in uscita. Palla persa dal serbo, Zaccagni gli ruba il pallone, ma sbaglia il passaggio in mezzo per Kalinic, tutto solo al centro.

25' - DEMME! Sull'azione successiva sempre protagonista Demme che si incunea in area, tira un missile verso la porta, bravissimo Silvestri ad opporsi.

24' - Lozano sfida Dimarco che finora ha sofferto molto il messicano, cross in mezzo ma interviene la difesa di casa che si oppone al tentativo di Demme.

22' - Si fa vedere anche il Verona con Ilic, al quale arriva un pallone sporco intorno ai venti metri. Il tiro viene deviato in corner.

20' - Bella azione del Napoli con la sovrapposizione di Hysaj, cross al centro per Demme che tira in porta ma colpisce Lozano che era sulla traiettoria.

19' - Sugli sviluppi del corner successivo Di Lorenzo anticipa tutti sul primo palo e impatta il pallone di testa: incornata a lato, non di molto.

18' - Giro palla del Napoli con Lozano che serve al limite dell'area Insigne che da posizione centrale calcia in porta trovando la deviazione. Calcio d'angolo.

16' - Ammonito Demme: il centrocampista travolge Zaccagni e si becca il primo cartellino giallo della partita.

15' - In questi primi 15 minuti grande protagonista Zielinski che svaria su tutto il fronte offensivo e prova ad imbucare il pallone mandando in difficoltà la difesa veronese.

13' - Dawidowicz riceve sulla destra e mette al centro, ma si alza la bandierina: fuorigioco del difensore dell'Hellas Verona.

12' - Nell'azione precedente Zaccagni è rimasto a terra per un colpo in faccia subito per mano di Maksimovic. Nulla di grave per lui.

11' - Incursione centrale degli scaligeri con Zaccagni che serve Barak al centro, bravo Maksimovic a chiudere.

10' - In seguito ad un calcio di punizione, respinta della difesa ospite con la sfera che va sui piedi di Insigne. Tiro al volo del capitano azzurro, palla che termina altissima.

9' - Napoli che è entrato in campo nel migliore dei modi, con personalità, rapidità e grande applicazione tattica.

7 - L'Hellas prova ad abbassare un pò i ritmi e a fraseggiare dal basso per ridurre l'entusiasmo degli ospiti.

5' - Altro buco centrale della difesa gialloblu e Zielinski, al limite, prova l'imbucata per Insigne ma chiude Gunter.

3' - Verona che prova subito a reagire al gol subito dopo pochi secondi, la squadra di Juric pressa alto.

2' - Quello di Lozano è il secondo gol più veloce della storia (insieme a quello di Paolo Poggi) della Serie A. La palla ha varcato la linea dopo 8 secondi. Il record è stato battuto proprio quest'anno da Leao in Sassuolo-Milan, a segno dopo appena 6 secondi.

1' - GOL DI LOZANOOOOOOO! Calcio d'inizio del match, lancio di Demme in profondità per Lozano, liscio di Dimarco e il messicano davanti a Silvestri non sbaglia e porta il Napoli in vantaggio.

15.02 - PARTITI!

14.58 - Tutto pronto, squadre in campo

14.45 - Riscaldamento terminato. Colloquio Giuntoli-Setti a bordocampo, chissà se per Zaccagni

14.30 - Marco Silvestri, portiere dell'Hellas Verona, a pochi minuti dalla sfida interna contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sappiamo che il Napoli ha giocatori formidabili. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo che dovremo essere molto attenti perché il Napoli se è nella giornata giusta è pericoloso per tutti. Dovremo essere super concentrati. La fase difensiva è una fase molto importante per noi, siamo sempre molto concentrati. La voglia di non prendere gol è diventata la nostra caratteristica tutti i giorni".

14.25 - Diego Demme, centrocampista del Napoli, a pochi minuti dalla sfida contro l'Hellas Verona è intervenuto al microfono di Sky Sport: "La Juventus è il passato, oggi giochiamo un'altra partita e vogliamo vincere. Non abbiamo trovato una linea perfetta finora, ma oggi vogliamo vincere e continuare bene la stagione".

13.55 - FORMAZIONI UFFICIALI: Gattuso cambia poco rispetto alla finale di Supercoppa. In attacco c'è ancora Petagna, vista la condizione di Mertens non al meglio, con Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle. A centrocampo confermati Demme e Bakayoko mentre in difesa spazio a Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra, Maksimovic fa coppia con Koulibaly al centro. Tra i pali Meret si riprende il posto da titolare. In panchina c'è anche Osimhen, dopo un solo allenamento in gruppo, da vedere se sarà della partita.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilić, Lazović; Barák, Zaccagni; Kalinić. A disposizione: Berardi, Pandur, Lovato, Salcedo, Di Carmine, Udogie, Çetin, Ceccherini, Magnani, Bessa, Danzi, Colley All. Jurić

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. A disposizione: Contini, Ospina, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Mertens, Llorente, Politano, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Lobotka All. Gattuso

13.40 - Azzurri arrivati allo stadio

Juric ha potuto contare sulla settimana tipo ed ha recuperato Tameze, in una mediana con Faraoni, Ilic e Dimarco (favorito su Lazovic) coon Barak e Zaccagni più avanzati alle spalle di Kalinic. In difesa invece Dawidowicz, Gunter (favorito su Lovato e l'acciaccato Ceccherini) e Magnagni.

Gattuso riduce al minimo il turnover. Petagna scelta obbligata, considerando Mertens non al meglio, con Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle. A centrocampo Demme e Bakayoko mentre in difesa - davanti a Meret che si riprende il posto - spazio a Hysaj a sinistra e Manolas sembra ancora favorito (su Rrahmani più che su Maksimovic) per far coppia con Koulibaly. In panchina anche Osimhen, dopo appena un allenamento in gruppo: Gattuso in caso di necessità lo manderà nella mischia nel finale?

Il Verona viene dal ko di Bologna, ma ha potuto beneficiare della settimana tipo - importantissima sul piano delle energie per il tipo di gioco di Juric aggressivo e dinamico - ed in questa stagione ha già battuto Lazio ed Atalanta a domicilio, fermato la Juventus e la Roma e fatto soffrire l'Inter. Il Napoli, con la miglior difesa, affronterà la seconda miglior difesa del campionato (ad un solo gol in più, ma con una gara giocata in più), a dimostrazione della difficoltà nell'uscire tecnicamente dai tanti duelli individuali e puntare in velocità gli spazi alle spalle della difesa altissima di Juric (ed in questo sarebbe stato fondamentale poter contare su un Osimhen recuperato).

Dopo la sconfitta in Supercoppa, il Napoli torna in campo a Verona con l'obiettivo di trasformare la delusione in voglia di riscatto. Gli azzurri hanno l'opportunità di dare continuità alle vittorie in campionato con Udinese e Fiorentina per riconquistare il terzo posto ed approfittare anche degli scontri diretti delle rivali. Sulla strada della squadra di Gattuso c'è il Verona di Juric che, nonostante le tante cessioni, si sta confermando grazie ad un gioco consolidato fatto di aggressività, tanti rischi uomo contro uomo a tutto campo ripercorrendo la filosofia dell'Atalanta forse con ancora più estremizzazioni e che proprio contro le grandi dà grandi frutti.