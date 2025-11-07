Rinnovo Anguissa, Cds: "Martedì incontro con gli agenti, ma c'è ancora distanza"

vedi letture

Altro incontro per provare a blindare Zambo. Il Napoli lavora per il prolungamento di contratto di Anguissa, giocatore del mese di ottobre per la Serie A e uomo simbolo degli azzurri. Come riferito dal Cds oggi in edicola, proprio in occasione della partita di Champions con l’Eintracht, il ds Manna ha incontrato a Napoli gli agenti di Anguissa, Maxime Nana e Giovanni Branchini.

La trattativa per il rinnovo del contratto di Frank procede ma resta ancora una distanza tra domanda e offerta. La volontà di prolungare, però, è reciproca e in agenda è già stato fissato un altro vertice. Per la cronaca: il rapporto è in scadenza ma il Napoli può esercitare unilateralmente un’opzione di rinnovo fino al 2027. "Tra l’altro, in merito al suo ingaggio, il Napoli può ancora usufruire dei benefici fiscali del Decreto Crescita, e questo è di certo un altro aspetto importante in ottica rinnovo", si legge.