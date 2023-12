Rinnovo Osimhen, ci siamo! Romano annuncia: "Ingaggio record e clausola subito valida"

Emergono ulteriori aggiornamenti relativi al rinnovo di contratto ormai prossimo di Victor Osimhen col Napoli.

Il giornalista Fabrizio Romano fa sapere che è previsto ingaggio record per il bomber nigeriano mentre la clausola sarà vallda già a partire dal 2024. Il contratto attuale sarà prolungato di un altro anno fino al 2026. Ecco il suo post:

🚨 Victor Osimhen new deal at Napoli will include huge salary rise; Nigerian striker is gonna be one of the best paid players in the history of the club.



New deal will be valid until June 2026, one more year as reported yesterday.



↪️ Release clause already valid in 2024. pic.twitter.com/pZgsvagXi8