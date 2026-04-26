Rinnovo Spinazzola, CdS: trattativa riaperta! L'accordo non è più così distante

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Quando tutto sembrava portare a un addio a parametro zero, arriva il colpo di scena: il Napoli e Leonardo Spinazzola tornano a parlarsi. L’esterno azzurro, in scadenza il 30 giugno, è di nuovo al centro dei piani del club. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, “un mese fa il rinnovo sembrava un’ipotesi lontanissima, oggi invece le parti hanno riaperto il dialogo in maniera positiva e propositiva”. Un cambio di scenario significativo, considerando anche le sirene di mercato provenienti da club come Milan e Juventus.

Rinnovo Spinazzola, l'accordo non è più così distante

Spinazzola, però, non ha mai nascosto la sua volontà: restare a Napoli. “L’accordo non è più così distante”, si legge, anche se restano da limare alcuni dettagli. In passato il nodo era legato alla durata: il club proponeva un annuale, mentre l’entourage spingeva per un biennale. Ora, però, le distanze si sono ridotte. E quello che sembrava un addio inevitabile può trasformarsi in una conferma importante per il futuro del Napoli.