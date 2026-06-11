Rizzetta: "Fondi americani avrebbero messo risorse importante nel Napoli, ma affare è infattibile"

vedi letture

Il nome di Rizzetta è stato accostato anche ad altre importanti vicende del calcio italiano, tra cui l'ipotesi di un coinvolgimento nell'acquisizione della SSC Napoli

L'imprenditore Matt Rizzetta ha parlato questa mattina, giovedì 11 giugno alle ore 11, nella sala stampa dell'Axum Molinari Stadium di Campobasso. Al centro dell'incontro ci saranno il presente e il futuro del Campobasso, con un focus sui progetti della società, sugli obiettivi sportivi e sulle strategie di crescita del club.

Rizzetta parla anche dell'offerta a De Laurentiis per il Napoli

"Ho sempre detto che ci sono tre piazze, una non la nomino: avrei preso in considerazione solamente due piazze, tra queste c'è Napoli per motivi strategici. Lì c'è già una realtà importante come il basket, è una città internazionale con un potenziale pazzesco. Se dovesse esserci una opportunità del genere la prenderemo in considerazione: fondi importanti avrebbero messo risorse importantissime nel Napoli, l'abbiamo approfondito e lo ritengo qualcosa di infattibile. Non ci stiamo lavorando, per correttezza e trasparenza ci metto la faccia. Potevo nascondermi e dire che non parlavamo con nessuno, sarei stato un bugiardo" ha spiegato Rizzetta.