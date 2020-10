Rinvio Italia U21 dà ragione al Napoli: norme Uefa recepite da Federazioni e non da Stati

La posizione del Napoli esce rinforzata da quanto accaduto ieri tra Islanda-Italia Under 21, rinviata per tre positività tra gli azzurri. La vicenda secondo il quotidiano Repubblica peserà anche sul campionato, "non solo perché allunga ala lista degli indisponibili per il derby di Milano, ma perché apparentemente rafforza il partito delle ragioni del Napoli sulla subalternità del protocollo sportivo a norme superiori. Le norme Uefa sono recepite solo dalle federazioni e non dagli Stati, mentre il protocollo della Federcalcio è autorizzato direttamente dal governo".