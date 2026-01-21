Romano su Sterling: "Oggi Napoli capirà con gli agenti se ci sono margini per chiudere”

vedi letture

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha spiegato sul proprio canale Youtube che le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per Napoli sul fronte calciomercato. In particolare ha parlato dell'interesse azzurro per Raheem Sterling.

"A partire da oggi il Napoli entrerà in contatto con gli agenti di Raheem Sterling, attualmente al Chelsea, per capire se esistono i margini per avviare concretamente l’operazione. Sono previsti anche contatti diretti tra il club azzurro, il giocatore e il suo entourage, con l’obiettivo di chiarire le intenzioni del Napoli e la direzione che si vorrà dare alla trattativa".

Romano spiega: "Sterling è un nome che torna ciclicamente nei radar del Napoli: già la scorsa estate era stato proposto, ma in quel caso il club decise di non procedere. Oggi, però, il contesto è cambiato. L’esterno inglese è fuori dal progetto tecnico del club londinese e il Napoli sta effettuando valutazioni più approfondite rispetto al passato".

La posizione del calciatore: "Nei giorni scorsi, chi sta lavorando sull’operazione aveva chiesto un po’ di pazienza, per evitare distrazioni in una fase delicata. Da questo momento in poi, però, si entrerà nel vivo delle decisioni definitive. Dal canto suo, Sterling vedrebbe di buon grado un’esperienza fuori dall’Inghilterra ed è attratto dall’idea di mettersi alla prova in un contesto diverso".