Sampdoria-Napoli, preview e probabili formazioni: in mediana tocca a Lobotka ed Elmas, dubbio in difesa

Missione continuità. Dopo le vittorie con Lazio e Juventus, il Napoli è chiamato ad offrire conferme importanti sul campo della Sampdoria. La squadra di Gattuso domani sera non può sbagliare se vuole dare finalmente continuità ai risultati ed avvicinare sensibilmente le posizioni europee, sfruttando anche la frenata di tutte le squadre che lottano per le posizioni europee. La settimana è servita al tecnico del Napoli per insistere sul lavoro tattico, fisico, ma soprattutto recuperare giocatori importanti come Allan e Mertens - probabilmente solo per la panchina - oltre a Koulibaly e Maksimovic per un posto con Manolas al centro della difesa, ma gli azzurri sono attesi principalmente da una conferma sul piano dell'approccio rispetto alle due imprese con le squadre che erano considerate le più forti ed in forma in questo momento, ma anche tattico.

Alla solidità e l'ottima uscita difensiva sul pressing avversario, il Napoli deve mostrare passi in avanti anche contro una medio-piccola che chiuderà gli spazi e proverà a riparitre in contropiede. I blucerchiati di Ranieri, rinunciatari persino nell'ultima col Sassuolo giocata con un uomo in più, difficilmente andranno al pressing ultra-offensivo, ma attenderanno nella propria metà campo e ci daranno un quadro sulla forza del Napoli nel proporre di gioco e quindi a che punto è il lavoro di Gattuso. Del resto, il Napoli dovrà cercare a tutti i costi la vittoria mentre per i blucerchiati anche un pari sarebbe prezioso e Ranieri spesso ha già impostato così le proprie gare: solo il il Lecce (cinque) ha infatti pareggiato più incontri casalinghi della Sampdoria (quattro). Ed il rendimento esterno del Napoli finora è stato dello stesso trend: solo il Cagliari ha pareggiato (sei) più gare esterne del Napoli che ha portato via ben quattro pareggi.

LE ULTIME SULLA SAMPDORIA - Ranieri deve fare a meno degli infortunati Ferrari, Barreto e Depaoli oltre allo squalificato Bereszynski. In difesa Thorsby dovrebbe essere adattato a destra, nella linea con l'ex Tonelli, Colley e Murru (non al meglio, ma favorito su Augello), lasciando un posto a centrocampo per Jankto che però dovrebbe agire largo, lasciando la mediana ad Ekdal e Linetty e con Ramirez falso esterno a sinistra. In attacco la coppia di ex avvelenati, Quagliarella e Gabbiadini.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Diversi dubbi per Gattuso che recupera Mertens, Allan e Koulibaly per la panchina, ma perde Fabian per l'influenza, probabilmente anche Demme e riflette sull'impiego di Maksimovic in coppia con Manolas: in questo modo Di Lorenzo tornerebbe a destra, ma non è esclusa la conferma al centro con Hysaj a quel punto a destra. In mediana Lobotka esordirà da titolare in campionato nel terzetto con Elmas (se Demme non dovesse recuperare) e Zielinski mentre in attacco solito terzetto con Callejon, Milik ed Insigne.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Linetty, Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Ballottaggi: Murru-Augello 55%-45%

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Maksimovic-Koulibaly/Hysaj 60%-40%, Elmas-Demme/Allan 60%-40%, Ospina-Meret 60%-40%

ARBITRO: La Penna (Passeri-Longo, IV: Sacchi, VAR: Mazzoleni, AVAR: Paganessi)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net