Ultim'ora Sarri, apertura totale al Napoli! Romano: “Tutto dipende dall’incontro ADL-Conte”

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Il futuro della panchina del Napoli resta ancora tutto da scrivere e ruota attorno al confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis

Il futuro della panchina del Napoli resta ancora tutto da scrivere e ruota attorno al confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, un passaggio chiave che chiarirà le intenzioni di entrambe le parti. Al momento non ci sono certezze sulla permanenza del tecnico (clicca qui per leggere il nostro focus sul futuro del Napoli), e proprio per questo il faccia a faccia previsto sarà determinante per capire se esistono ancora le condizioni per proseguire insieme. La società e l’allenatore si siederanno al tavolo per verificare ambizioni, motivazioni e continuità del progetto, anche alla luce dei risultati stagionali e degli obiettivi futuri, compresa la qualificazione in Champions League.

Sarri osserva: apertura totale ma tutto dipende dall’incontro ADL-Conte

Sul fronte alternative, il nome di Maurizio Sarri continua a circolare con insistenza. L’ex tecnico del Napoli, secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, darebbe un’apertura totale a un eventuale ritorno in azzurro. La possibilità di un nuovo ciclo con Sarri resta però subordinata alle scelte della società. La palla, infatti, è interamente nelle mani di Aurelio De Laurentiis: solo dopo l’esito del confronto con Conte si capirà quale direzione prenderà il club. Anche perché, al di là dei nomi, restano ancora diverse incognite aperte, comprese le valutazioni sugli stimoli e sulla continuità del progetto tecnico, che dipenderanno molto dagli obiettivi condivisi e dalla programmazione della prossima stagione.