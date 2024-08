Senza l'addio di Osimhen non arriverà il via libera per Lukaku: il motivo

Senza l'addio di Victor Osimhen non si sbloccherà neanche l'entrata di Romelu Lukaku. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui l'ingaggio troppo alto non permetterebbe alla società partenopea di tesserarlo prima che il nigeriano vada via. E col Chelsea, comunque, c'è ancora distanza. Questo è quanto si legge sul quotidiano:

"Con i Blues non è ancora stato raggiunto l'accordo, c'è distanza tra l'offerta da 25 milioni più 5 di bonus e la richiesta da 40 milioni, 4 meno rispetto alla clausola rescissoria. Con Rom, invece, la quadra è stata raggiunta, dettagli da sistemare che però l'enorme voglia di volare a Napoli e da Conte ha già trasformato in mera formalità. Il problema resta la cessione di Osi: senza, non arriverà il via libera. Troppo alto il suo ingaggio (12 milioni), palesemente insostenibili i rischi".