Sicuri che ADL voglia parlare di Napoli-Verona e del passato?

Appuntamento fissato in agenda: alle 15.30 torna a parlare Aurelio De Laurentiis dopo un lungo e (immotivato) silenzio. Il patron in conferenza stampa proverà a dare una sterzata agli ultimi incredibili e sfortunati eventi, col Napoli che ha dovuto rinunciare alla qualificazione in Champions League quando era ad un millimetro dal traguardo.

L’ultimo millimetro non compiuto si chiama Napoli-Verona. Tutti attendono che De Laurentiis torni a parlare di quella notte maledetta, che provi a dare una chiave di lettura dell’inatteso crollo di una squadra così feroce e brillante appena una settimana prima sul campo della Fiorentina.

Difficile prevedere le mosse del presidente, ma su un aspetto bisogna essere consapevoli: non è uno che si lascia affascinare dal passato e dalla nostalgia. Nei piano di De Laurentiis la conferenza stampa deve segnare un passo di svolta, l’inizio di un nuovo ciclo sportivo e una nuova era sul piano della diffusione del marchio Napoli.