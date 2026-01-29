Sky a sorpresa: "Il Napoli piomba su Sulemana, previsti nuovi contatti con l'Atalanta"

vedi letture

C’è anche il Napoli su Kamaldeen Sulemana: i club interessati stanno cercando di capire le eventuali condizioni d’uscita. Questo è quanto scrive Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che svela una nuova trattativa per rinforzare il reparto avanzato di Antonio Conte in questa sessione del calciomercato.

"Non c’è solo la Roma su Kamaldeen Sulemana. Anche il Napoli ha chiesto informazioni all’Atalanta per il classe 2002. I due club stanno cercando di capire a quali condizioni i bergamaschi siano disposti a cedere l’attaccante ghanese arrivato in estate dal Southampton. Per questo oggi sono previsti nuovi contatti con i nerazzurri".