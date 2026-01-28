Alvino: "L’Europa si conferma il tallone d’Achille di Conte, ma non è il tempo dei processi"

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato sui propri social il ko del Napoli contro il Chelsea e l'eliminazione degli azzurri dalla Champions League: "Si può perdere ed essere soddisfatti lo stesso? Si! Non è facile, ma stasera a questo Napoli vanno fatti gli applausi per come ha giocato, finalmente da Champions, per come è stato in partita fino alla fine e perché ci ha creduto.

Ha vinto la qualità singola degli inglesi, non ha perso il Napoli. La qualificazione gli azzurri l’hanno buttata via nel percorso assolutamente insufficiente contro avversari modesti come Psv e Copenaghen. L’Europa si conferma il tallone d’Achille di Antonio Conte ma non è il tempo della caccia ai colpevoli e dei processi, c’è un campionato ed una Coppa Italia da onorare al massimo delle possibilità poi a fine stagione si farà il bilancio".