Alvino: "L’Europa si conferma il tallone d’Achille di Conte, ma non è il tempo dei processi"
Il giornalista Carlo Alvino ha commentato sui propri social il ko del Napoli contro il Chelsea e l'eliminazione degli azzurri dalla Champions League: "Si può perdere ed essere soddisfatti lo stesso? Si! Non è facile, ma stasera a questo Napoli vanno fatti gli applausi per come ha giocato, finalmente da Champions, per come è stato in partita fino alla fine e perché ci ha creduto.
Ha vinto la qualità singola degli inglesi, non ha perso il Napoli. La qualificazione gli azzurri l’hanno buttata via nel percorso assolutamente insufficiente contro avversari modesti come Psv e Copenaghen. L’Europa si conferma il tallone d’Achille di Antonio Conte ma non è il tempo della caccia ai colpevoli e dei processi, c’è un campionato ed una Coppa Italia da onorare al massimo delle possibilità poi a fine stagione si farà il bilancio".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Fiorentina
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro