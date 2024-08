Ultim'ora Sky - ADL ha una tentazione: prendere Lukaku prima di cedere Osimhen

Fatica a decollare la cessione di Victor Osimhen: il Paris Saint Germain fa tira e molla, temporeggia, mentre dalla Premier League non arrivano segnali reali. In questo modo non può sbloccarsi neanche concretizzarsi l'arrivo di Romelu Lukaku al Napoli, che ad oggi 8 agosto non ha ancora il suo centravanti titolare.

Così Aurelio De Laurentiis ha una tentazione: per dare ad Antonio Conte il suo attaccante il prima possibile, il patron azzurro starebbe pensando di acquistare Lukaku prima di vendere Osimhen. A rivelarlo è la redazione di Sky Sport secondo la quale la strategia ideale del Napoli sarebbe cedere il nigeriano per prendere il belga, ma essendo molto bloccata la situazione di Victor balena nella testa quest'idea di anticipare le mosse.