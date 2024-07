Sky - ADL vuole 70mln più Lukaku per Osimhen al Chelsea: no al prestito

No al prestito per Osimhen al Chelsea. Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale ha fatto il punto della situazione ed emerge un aspetto chiave: "Nel caso in cui dovesse realizzarsi l'operazione con il Chelsea, il Napoli lavorerebbe per una cifra di 70 milioni più Lukaku (valutato 30) come base. Un'altra condizione è che siano entrambi definitivi o prestiti onerosi. Tuttavia, non sarà un'operazione con Lukaku a titolo definitivo e Osimhen in prestito come riportato dall'Inghilterra.

Si tratta infatti di una strada che il Napoli non intende seguire. Sicuramente l'attaccante lascerà il Napoli soltanto alle sue condizioni, con un club che gliele garantirà a livello tecnico, di ambizioni e di ingaggio".