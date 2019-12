Sky - Allenamento intenso, poi la cena di Natale: oltre 120 invitati, attesa per le parole di ADL

Clima natalizio anche in casa Napoli, con la consueta cena pre feste che andrà in scena proprio stasera a Villa D'Angelo. Queste le ultime riportate dal collega Francesco Modugno ai microfoni di Sky Sport: "Allenamento molto robusto questo pomeriggio, come piace a Gattuso ed anche alla squadra. C'è bisogno di questo. La cena è prevista per le 19.30, dovrebbero essere tanti, 125 invitati se dovessero essere confermati, comprese le signore dei giocatori. La famiglia Napoli al completo e solitamente la scena la tiene ADL col suo discorso che è sempre particolarmente significativo, ancora di più in questa fase delicata".