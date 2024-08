Ultim'ora Sky - Gilmour, nuovo tentativo a breve: il giocatore vuole Napoli!

Previsto un nuovo tentativo con il Brighton per Billy Gilmour: il giocatore spinge per la cessione come rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport. La sua cessione sembrava bloccata dopo l'infortunio di O'Riley ma ora gli azzurri vogliono riprovarci in questo finale di mercato.

Nelle ultime ore il Napoli aveva provato a prendere in prestito Arthur dalla Juve, giocatore che però non convinceva fino in fondo Conte. Così ora con la possibile cessione di Osimhen all'Al-Ahli ecco che gli azzurri tornano alla carica per lo scozzese.