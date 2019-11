Sky - I dettagli dell'azione legale contro i calciatori: partite 24 raccomandate, solo Malcuit si salva

Il Napoli sta procedendo con le multe ai calciatori per l'ammutinamento post-Salisburgo. Come riferito da Sky Sport, sono 24 le raccomandate che la società ha già fatto partire: l'ammenda riguarda tutti i calciatori, eccezion fatta per Malcuit che quella sera non era con la squadra ovviamente. La società, come da precisa e ferma posizione del presidente De Laurentiis, ha attivato il Collegio Arbitrale.

I DETTAGLI - Il Napoli ha chiesto una sanzione pari al 25% dello stipendio mensile lordo, che può raggiungere un 50% nel caso in cui vengano addebitate più azioni. Si parla di cifre alte per i big. Ora c'è da instaurare un Collegio Arbitrale, con tre arbitri: uno per la società, uno per i calciatori e un terzo super-partes. Tutto disciplinato, come previsto, dall'accordo collettivo. La sede di giurisdizione sarà quella di Napoli perché è a quella che si fa riferimento in queste circostanze.