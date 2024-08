Ultim'ora Sky - Lukaku-Napoli, a Londra anche l’agente: ecco come domani può sbloccarsi l’affare

“Domani Lukaku potrebbe lasciare il Chelsea, il Napoli infatti avrà l’incontro decisivo a Londra con il club inglese per portare il belga a Napoli”.

Il Napoli stringe i tempi per acquistare Romelu Lukaku! Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, ne ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “Domani Lukaku potrebbe lasciare il Chelsea, il Napoli infatti avrà l’incontro decisivo a Londra con il club inglese per portare il belga a Napoli”.

Sul proprio sito Di Marzio riferisce altri dettagli: "Al momento sembra che il club inglese non sia intenzionato ad aprire al prestito avendo a disposizione solo due slot per questo tipo di operazioni internazionali (e la volontà è di sfruttarli per operazioni più complesse).

Il Chelsea quindi vorrebbe cedere Lukaku a titolo definitivo, magari con un pagamento basso il primo anno. Nella giornata di giovedì 22 agosto ci sarà a Londra anche l'agente del giocatore e potrebbe essere un incontro con l'entourage del belga".